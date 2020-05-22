22.05.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Наперегонки с Украиной: Лукашенко куёт новую анти-Россию


Президент Белоруссии Александр Лукашенко активно строит из своей страны очередную «анти-Россию», где белорусы будут превращены в литвинов – для этого уже задействована пропаганда и переписывание истории страны.

Об этом в своем блоге заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня Белоруссия – вопрос не чужой, там у меня масса родственников близких, по моей фамилии, которые живут и работают. Больших должностей там не занимают. У меня отношение и лично к батьке Лукашенко, и к Белоруссии – очень двойственное.

С одной стороны, в Белоруссии относительно сохранен порядок, она не разграблена так, как разграблены почти все остальные республики бывшего Советского Союза. С другой стороны, – Белоруссия так же деградирует вместе со всеми.

Тихо-медленно народ постепенно спивается, демографический кризис не меньше, чем в России, если не больше, перспектив особых нет, а пан Лукашенко ведет политику ползучей литвинизации, причем ведет ее давно, и достиг в этом отношении серьезных успехов.

Он окружил себя людьми, которые создают нацию литвинов, с соответствующим результатом. Давно создают. На это нацелена пропаганда, это сейчас даже в исторических работах, блогосфере и так далее и тому подобное.

Особенно это в так называемой богемии, в культурной среде, это уже почти победившая идея. Поэтому в целом линия Лукашенко ведет к созданию еще одной анти-России, но уже на базе Белоруссии, а не Украины», – заявил Стрелков.

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