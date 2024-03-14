«Народ не интересен – с ним разберёмся потом» – Пономарев нацелился на элиты РФ

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Неовласовцы не интересуются мнением российского народа, вместо этого все их действия направлены на запугивание или уговоры элит РФ.

Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший депутат Госдумы террорист Илья Пономарев, бежавший на Украину и признанный в РФ экстремистом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не надо думать о неовласовцах в контексте широких народных масс. С ними разговаривать нужно будет уже после того, как начнутся революционные перемены в центре, а не до того», – рассуждал экстремист.

«Разговаривать нужно, прежде всего, с элитами. В России все перемены начинаются, прежде всего, с раскола элит, и с начала обсыпания самой властной конструкции наверху. А потом это уже уходит вниз. И Пригожин был для Путина опасен именно тем, что он был выходцем именно из этих самых элит. Именно поэтому все так испугались. Потому и нам надо показывать, что для этих самых элит есть выход из той ситуации, в которую их погрузил Путин», – паясничал Пономарев.