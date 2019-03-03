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03.03.2019, Луцк, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Общество, Украина
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«Нас смешали с чем только можно» – на АТОшников больше не смотрят как на героев

В патриотическом 2014 году не дай Бог где услышать русскую песню, а молодёжь с восхищением смотрела на людей в форме, чего не скажешь о нынешних днях

Об этом в эфире луцкого канала «ТРК Аверс» заявил экс-боевик «АТО», участник боёв под Иловайском Виктор Кривцун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«2014-2015 год, действительно, был подъём патриотизма, и не дай Бог услышишь какую-то русскую песню. А сейчас что делается? Я помню 2014 год, когда получил свой первый орден, шёл по городу, мимо молодой парень с девушкой, она ему аж говорит: «Смотри, смотри!», а сейчас? Что сейчас делается? Сейчас просто-напросто нас смешали с чем только можно», – пожаловался Кривцун.

Его поддержал полковник СБУ в отставке Валерий Корпач, который попытался разобраться в ситуации.

«Введение новых налогов в государстве всегда вызывало у людей недовольство. Военный сбор – это единый налог, который не вызвал ни одного факта недовольства, по крайней мере, я не слышал ни в СМИ, ни в личном общении. Все прекрасно понимали, что государство в опасности и его надо спасать. И по сей день, в том числе все предприятия, организации и предприниматели платят этот налог, и никогда я не слышал ни одного нарекания», – заявил СБУшник.

«Казалось бы, люди патриотичны, всё понимают. Но со временем отношение к людям в форме, которые нас отстаивают, почему-то меняется. Я не скажу, что это связано с менталитетом, но это связано с отношением руководства государства к этим событиям. Люди не видят выхода из ситуации, они не видят каких-либо шагов, которые могут ситуацию улучшить, и часть людей просто начинают отчаиваться – вот что страшно. Это может привести к ещё худшим последствиям, потому что отчаяние – это тот элемент, который не принесёт ничего хорошего в этой ситуации», – добавил Корпач.

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