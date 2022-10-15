Нас спасут инопланетяне – советник Зе-офиса

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Новости Украины

Перед Украиной и миром сейчас разворачиваются две перспективы – или ядерная война, или визит пришельцев, которые установят свои правила.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас реально, тупо, два выхода сейчас. Или взрывная коррекция картины мира и смена антологии через ядерное противостояние. Или второе – тупо прилетают инопланетяне и, опять же, взрывная коррекция антологии и картины мира со всеми вытекающими», – заявил Арестович.

– Я думаю, пришельцы – более вероятно, – поправил его философ Сергей Дацюк.

– Когда мы прикинули сумму изменений, которые должны произойти с человечеством – плавно ли, либо быстро, всеобщая ядерная война уже не кажется аргументом для таких перемен. Перемены требуются куда большие. Я за пришельцев, потому что ядерная война может нас не поменять, – резюмировал Арестович.