Нас спасут инопланетяне – советник Зе-офиса

15.10.2022  11:21 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
Просмотров: 774
 
Дзен, Конфликт, Россия, Украина
Новости Украины

Перед Украиной и миром сейчас разворачиваются две перспективы – или ядерная война, или визит пришельцев, которые установят свои правила.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Перед Украиной и миром сейчас разворачиваются две перспективы – или ядерная война, или визит...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«У нас реально, тупо, два выхода сейчас. Или взрывная коррекция картины мира и смена антологии через ядерное противостояние. Или второе – тупо прилетают инопланетяне и, опять же, взрывная коррекция антологии и картины мира со всеми вытекающими», – заявил Арестович.

– Я думаю, пришельцы – более вероятно, – поправил его философ Сергей Дацюк.

– Когда мы прикинули сумму изменений, которые должны произойти с человечеством – плавно ли, либо быстро, всеобщая ядерная война уже не кажется аргументом для таких перемен. Перемены требуются куда большие. Я за пришельцев, потому что ядерная война может нас не поменять, – резюмировал Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть