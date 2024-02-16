Нас там нет. Уроки Афганистана для СВО

Вчера достаточно малозамеченной в российском информпространстве прошла очередная годовщина вывода советских войск из Афганистана.

В это день 15 февраля 1989 года последний советский военный перешел мост Дружбы, соединявший СССР и ДРА. По воспоминаниям очевидцев и как видно на кадрах военной кинохроники, войска выходили спокойно: по четкому плану в походных колоннах с развернутыми знаменами.

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Жаль, нельзя заглянуть в головы и души провожавших «шурави» афганцев. А теперь – с немалого исторического расстояния – и подавно. Кто-то наверняка радовался, мол, уйдут «оккупанты» и заживем. Кто-то уже прикидывал, куда бежать, реалистично оценивая перспективы оставшегося без советского военного и финансового зонтика режима Наджибуллы.

К чести этого режима нужно сказать, что он совершил почти невозможное, продержавшись без внешней поддержки еще почти четыре года. Правда, ценой этого стала бесконечная череда компромиссов с теми, кто выступал против режима все восьмидесятые. Афганские коммунисты, отказавшись от коммунизма, без конца отступали и пятились, пока их не выбили из Кабула в 1992-м исламисты-моджахеды, тут же вцепившиеся в глотки друг дружке.

Понятно, почему сейчас у нас не любят вспоминать этот эпизод. Как ни крути, это не та страница истории, которой можно гордиться. Преданные союзники, сданные без боя позиции и геополитические плацдармы. Плюс – неизбежно возникающие в ходе разговора с употреблением словосочетания «вывод войск» не лучшие аллюзии к временам приснопамятных»перегруппировок на более выгодные позиции» уже в ходе нынешней СВО.

Тем не менее, повод поговорить есть. Как есть и исторический урок, вынесенный из афганской войны, если смотреть на вывод контингента из ДРА не в моменте, когда он казался логичным и правильным, а с высоты исторического послезнания о том, что случилось позже, когда последний советский солдат уже скрылся за горизонтом, оставив афганцев наедине с собственными проблемами.

СССР оставил после себя в Афганистане заводы, фабрики, школы, больницы, дороги, аэродромы, ГЭС, газопровод. А еще – какую-никакую женскую эмансипацию, пускай верхушечную, но аграрную реформу, и в целом довольно успешную, если мерить ее не в абсолютных, а в относительных величинах попытку вытащить целую страну из средневековья еще при жизни одного поколения живущих там людей.

Все это накладывало на прогрессоров ответственность не только за судьбу самого проекта, но и за жизнь и судьбу тех, кого они приручили и кто им поверил. Увы, вступивший на путь самоуничтожения горбачевский СССР уже не мог ничего гарантировать даже пока еще своим собственным гражданам, миллионы которых уже через пару лет сами станут беженцами, спасаясь от резни и насилий в ходе разгоравшихся на периферии гражданских войн.. Что уж говорить о чужих гражданах.

Чтобы понять истинную цену советского присутствия в Афганистане достаточно взглянуть на то, что с ним стало буквально через несколько лет. А это племенные войны, откат в средние века в плане быта и нравов, а затем и вовсе пресловутый Талибан, тогда еще не запрещенный законодательством РФ, но уже остервенело уничтожавший тысячелетник памятники культуры, вместо которых расцветали сотни тысяч гектаров макового цвета.

А потом была интервенция американская, и снова десятки тысяч убитых и сотни тысяч беженцев. И двадцать лет насаждения коррупционной демократии, закончившиеся спешной эвакуацией уже самих американцев и воцарением на руинах имитации западных институтов исламского эмирата фундаменталистов.

И если в начале девяностых из страны бежали те, кто поверил Советам, то в 2020-м отчаянно цеплялись за шасси отлетавших военных транспортников уже поверившие американцам, замыкая тем самым круг истории.

Все это говорит нам о том, что не стоит делать поспешные выводы, покупаясь на обаяние простых решений. Как в 1989-м. Тогда вся большая страна, еще не ведавшая о своей судьбе, дружно выдохнула с облегчением, узнав о выводе войск. Тогдашние «иноагенты» толкали свои речи «мы вас туда не посылали» не таясь, прямо с трибуны съезда народных депутатов с прямой трансляцией во все уголки страны.

Достаточно вспомнить приснопамятный диалог академика Сахарова с афганским ветераном Червонописким.

Сегодня мы имеем похожую опасность попасть в ловушку простых решений. Затянувшаяся СВО порождает соблазн ее сворачивания, и вот мы уже видим вбрасывание результатов соответствующих соцопросов, и предложения в устах иных кандидатов в президенты – неважно, что их в итоге не зарегистрировали, важно то, что соответствующий запрос получил вербализацию в дискурсе.

Это правда, что дальнейшее продолжение и углубление боевых действий тоже ведет прямиком к афганизации и даже сомализации. Но остановка боевых действий в условиях, когда к ней не готовы обе стороны, еще хуже.

Можно долго говорить о цене брошенного на полдороги геополитического проекта и войны, которую проигрывают политики, обесценивая усилия военных. Можно указывать на то, что разговоры о мире сейчас не ко времени.

А можно просто указать на брошенный советскими войсками Афганистан как на модель того, что может приключиться с Украиной, если сбудутся мечты нынешних «борцов за мир» и российская армия вот просто так, без всяких предварительно созревших для этого обстоятельств и условий покинет поле боя.

Судьба поверивших России людей при этом будет отличаться от судьбы сотрудничавших с Советами афганцев лишь в деталях. Украинский «Талибан» сожрет их без заминки и даже не подавится.

Вот и выходит, что единственное, что остается – это сцепить зубы и ждать, надеясь на лучшее. И забыть про опцию «вывода войск», какой бы она ни была соблазнительной.