Наследие СССР: на Украине вводят отказ от ученых степеней

Игорь Шкапа.  
30.05.2023 11:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Наука, Политика, Украина


Теперь украинские ученые смогут добровольно отказаться от полученных ранее ученой степени.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил министр образования и науки Украины Орест Лисовой.

Теперь украинские ученые смогут добровольно отказаться от полученных ранее ученой степени. Об этом, передает...

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«Несколько текущих новостей. Первое – правительство уже утвердило механизм добровольного отказа от ученой степени. Такой возможности раньше не существовало, теперь есть.

В академическом мире научная степень – это о ценности и доверии, а еще о достижении, а не получении. Постсоветская культура это несколько искривила, поэтому должны исправить и сформировать новую культуру академической добродетели, где будет место только для настоящей последовательной науки. Как военную форму имеют право носить только военные, так и иметь научные степени, по-моему, должны только ученые», – написал Лисовой в своем блоге.

Он добавил, что первым на себе испытал механизм отказа.

«Написал соответствующее заявление и со вчера уже не являюсь кандидатом наук. Держаться за формальные для себя статусы не собираюсь. Гораздо важнее реальные дела и действия. Следующим шагом в становлении новой культуры академической добродетели должен стать соответствующий закон, который еще дорабатывается», – резюмировал Лисовой.

Отметим, что за ученые степени на Украине предусмотрены доплаты. Скорее всего, в заявлении министра мы видим не заботу о реальной науке, а прикрываемую пафосом попытку урезать доходы ученых.

Нынешний министр – выходец из семьи антисоветчиков-диссидентов. В 2012 году защитил кандидатскую по философии. В 2002 году пошел воевать с Россией в 95-й бригады ВСУ, но при этом дистанционно исполнял обязанности Национального центра «Малая академия наук Украины».

В марте 2023-го парламент утвердил его в должности министра.

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