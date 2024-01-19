НАТО – должен на коленях умолять Украину стать членом – Арестович

Анатолий Лапин.  
19.01.2024 12:38
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


НАТО на деле не является военным союзом и развалится как только США выйдут из Альянса.

Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской либеральной журналистки Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО на деле не является военным союзом и развалится как только США выйдут из...

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По мнению Арестовича, будь НАТО на самом деле военным союзом, он бы на коленях должен был умолять Украину стать его членом.

«Украинцы искренне верят, что как только мы вступим в ЕС и НАТО, мы наконец-то обретем долгожданное достоинство, к которому мы шли очень долго, снимая памятники, борясь, запрещая и прочее-прочее. Но я предлагаю идею на подумать – если бы у нас было настоящее достоинство, то нас бы умоляли вступить в НАТО сейчас.

Это одно условие, а второе – если бы НАТО было при этом действительно военным союзом. Потому что военный союз, любой, критически заинтересован в крупнейшей армейской группировке, имеющей опыт современной войны и успешно сдерживающей такого противника, как ВС РФ. Это критически важный ресурс», – сказал экс-советник ОП.

«Если бы они были военным союзом, они бы на коленях нас умоляли вступить, но они не являются военным союзом, и только поэтому нас не принимают. Почему они не являются, мы выше сказали – они не готовы воевать, не хотят воевать и неспособны воевать.

И если Трамп выведет американские вооруженные силы из НАТО, как он обещает, мы быстро увидим, что это НАТО обваливается вот так. Но мы уже видели репетицию этого всего, когда был ковид.

Чего стоят ваши ЕС и НАТО, все эти соглашения, когда быстренько разбежались по национальным квартирам во время ковида по принципу каждый сам за себя, загородились и начали спасать каждый себя в отдельности. Вот вам единство натовское, вот вам единство еэсовское», – заявил Арестович.

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