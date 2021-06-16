НАТО встало на путь Третьего рейха

16.06.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Минувший саммит НАТО стал демонстрацией подготовки к ожесточённой конфронтации Альянса с Россией и Китаем. Глядя на агрессивную антироссийскую деятельность блока (теперь ещё и антикитайскую), всё больше становится очевидным, что Североатлантический Альянс – это реинкарнация Третьего Рейха.

Об этом в колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Стоит вспомнить, что в 1949 году НАТО был создан в качестве блока, деятельность которого направлена против Советского Союза и России, в частности. Интересно, что председателем военного комитета НАТО был немецкий генерал, военный преступник Адольф Хойзингер. Во время Второй мировой войны он был начальником оперативного отдела генерального штаба сухопутных сил Третьего рейха. Хойзингер стоял третьим в иерархии планирования военных операций сухопутных сил, после начальника Генерального штаба Гальдера и 1-го обер-квартирмейстра Паулюса. Это говорит о том, что НАТО – последователь гитлеровской идеологии.

Кроме того, НАТО – это способ закрепления американского преобладания в Европе не только экономическими, но и военно-политическими методами. Как видим, все цели, которые поставил перед собой военный блок – методично достигаются: Европа – на крючке НАТО, постсоветская Прибалтика стала большим полигоном для предотвращения «российской агрессии», а Украина также рискует стать территорией, где натовская военщина, в лучшем случае, будет проводить военные эксперименты и спецоперации. А в худшем – Украина станет полем боя, ведь неизменная задача НАТО – война против России, в которой жителей «незалежной» западные «партнёры» превратят в пушечное мясо.

Украинская политическая и военная элитка несказанно рада перспективам вступления «незалежной» в НАТО. К примеру, так называемый министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что украинское государство готово к более быстрой интеграции страны в архитектуру безопасности. О какой «архитектуре безопасности» может идти речь, если после госпереворота 2014 года Украина, с помощью «дружественного» Запада, превратилась в террористическое государство?!

Глупая радость Зе-украинских властей, вызванная словами Байдена о том, что «нынешние чрезвычайно сложные отношения между Киевом и Москвой и ситуация на Украине не являются, по сути, непреодолимой преградой на пути возможного вступления Украины в НАТО», – это приговор всему украинскому населению. А нынешние чрезвычайно сложные отношения между Киевом и Москвой (о которых сказал «сонный Джо») – это результат действий Америки, которая является воплощением НАТО.

Между тем Байден нарочито дал понять, что слова Владимира Путина о «красных линиях», которые выражаются в потенциальном членстве Украины в НАТО, – для «сонного Джо» – вызов. Но украинцам нужно чётко осознавать, что даже если Украину и примут в НАТО, то Альянс превратит «незалежную» в мясорубку, причём за жизнь и деньги местного населения. Ведь не стоит забывать о том, что финансирование блока осуществляется силами стран-участниц. То есть, обедневшие жители Украины будут платить НАТО за беспредел, который Альянс устроит в их государстве (хотя и без членства в НАТО натовская военщина устраивает в оставшейся части Украины немыслимые вакханалии).

Некоторые постсоветские территории уже поплатились членством в ЕС и НАТО (нищетой и откровенным господствованием натовской силы на их земле). И это – страны Прибалтики. Эти государства превращены в серный коробок, который может мгновенно всполыхнуть, если НАТО решится объявить войну России. Кроме того, для сдерживания России НАТО планирует вдвое увеличить размер своих сил реагирования в балтийских странах. Этому посвящена серия манёвров Альянса в Европе под общим командованием США, причём эти манёвры проходят в непосредственной близости от границ РФ.

Не стоит забывать, что НАТО разбомбил Югославию, уничтожил Ливию, и подобные «заслуги» блока можно перечислять очень долго. А саммит НАТО, прошедший в Брюсселе, в очередной раз показал, что Америке важно сохранить мировое господство. Ведь оно – под большим вопросом из-за укрепления геополитического положения России и Китая. Поэтому США нужно столкнуть лбами Россию и Китай и окружить РФ натовскими базами. А жители остальных стран-участниц НАТО будут «работать» и погибать для достижения кровавой американской цели.