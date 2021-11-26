Не дешев нам берег турецкий: как не оправдались надежды украинцев

Новости Украины

Падение курса турецкой лиры породило неоправданные ожидания у некоторых украинцев. ВВС уверяет нас, что отдых в Турции теперь подешевеет, по крайней мере, для тех, кто едет на отдых самостоятельно. На самом деле и таких туристов и тех, кто едет отдыхать по путевкам может стать меньше.

С начала года лира «похудела» на 40% по отношению к доллару, причем половина этого падения приходится на последние две недели. Прошлый раз сильный обвал случился в марте, собственно тогда, с подачи редактора промеджлисовского телеканала ATR Османа Пашаева, и начали писать о дешевеющих турецких товарах.

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«Хорошо только туристам, которые пока могут выигрывать на обмене, покупая местные товары и услуги в лирах…», – написал Пашаев у себя в Фейсбук 22 марта.

Иностранные туристы приносят Турции около трех четвертей общего дохода в туристическом секторе. И граждане Украины в настоящее время – один из главных источников «туристических» денег. Во втором квартале 2021 года, то есть непосредственно после мартовского обвала лиры, их было 349,2 тысячи. При этом из Германии приехали 236,3, а из России, Ирана и Болгарии – по 100 с небольшим тысяч человек. За восемь месяцев 2021 года на Украину пришлось 10,25% иностранных туристов, что втрое больше, чем в 2020 году (3,57%).

Понятно, что заявления о том, как обвал лиры выгоден для украинских туристов, которым теперь надо срочно ехать в Стамбул, менять накопленные доллары на лиры и скупать побольше подешевевших турецких товаров, призваны еще более стимулировать украинцев тратить свои деньги в Турции, а не у себя дома. Удивительно, но и украинские чиновники, которые вроде бы должны быть заинтересованы в обратном, заявляют о росте числа украинцев в Турции как о достижении.

«С удовольствием отметили, что ожидаем до конца года два миллиона украинских туристов в Турции. Это рекорд», – заявил в начале октября на совместной со своим турецким коллегой пресс-конференции во Львове Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В целом туризм в Турции восстанавливается быстрее, чем в других странах, хотя возвращения к допандемийному уровню, вероятно, в ближайшее время не произойдет нигде. И туристов, и денег в разы меньше, чем раньше, что, соответственно, означает, что отели и курорты продолжат закрываться, сокращать персонал и экономить на питании ради выживания. Так что уровень сервиса будет хуже, чем раньше, хотя точно оценить насколько не представляется возможным – турецкие чиновники, разумеется, говорят только о том, что выгодно интересно им и их стране, а не туристам.

Во всяком случае, рассчитывать на дешевый отдых и шоппинг в Стамбуле не стоит – на этой неделе в Турции зафиксирован рекордный рост цен. Так, буквально за день вино подорожало на 15%, курица – на 10%, бензин подорожал более чем на лиру за литр и так далее. То есть цены уже потянулись за курсом и ехать в надежде сэкономить уже поздно. Падение лиры, скорее, ограничит возможность отдохнуть в Турции.

Турция является одним из основных торговых партнеров Украины, торговый оборот между двумя странами быстро растет и по итогам 1 полугодия 2021 года Украина вышла на положительный баланс. В начале 2022 года страны собираются подписать соглашение о свободной торговле, и в украинских СМИ уже были публикации об угрозах, которые оно несет для украинской промышленности. Скорее всего, такое соглашение и снятие таможенных пошли на фоне дешевеющей лиры будет означать, что турецкие товары и услуг укрепят свое положение на украинских рынках.

Соответственно, украинцы заработают меньше денег, и меньше смогут потратить на отдых, в том числе и в Турции.