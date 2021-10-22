«Не надо ехать в Крым! Мы вас не ждём!» – политик обратился к жителям России

22.10.2021 00:07 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Несознательные граждане, как и в прошлый раз, решили провести объявленные в России «длинные» выходные не для самоизоляции в новый пик пандемии, а отправиться в путешествия.

Крым стал одним из наиболее востребованных направлений. Об этом свидетельствуют данные туристических сервисов по продаже билетов. При этом клиентов не смущает, что сегодня на полуострове критическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией, а власти ввели обязательную вакцинацию для ряда отраслей и QR-коды для постояльцев гостиниц.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Крымский политик Александр Юрьев, который сам недавно переболел ковидом, призывает россиян отказаться от поездки на полуостров.

«Объявили выходные в стране с 30 октября по 7 ноября, и народ со всей страны начал бронировать места в крымских гостиницах. Люди восприняли ковидные выходные, как дополнение к отпуску и каникулы. Опять в Крым стекаться начнёт различный вирус со всей страны. Со мной в палате лежал турист из Башкирии. Он прилетел по профсоюзной путёвке. Два дня погулял по Ялте, два дня полежал в номере с температурой, и на пятый день его по скорой забрали в реанимацию в областную больницу. Пока лежал в больнице и отпуск закончился. Но я думал, глядя на него, только о том, зачем он приехал, и сколько он успел за четыре дня заразить людей. К чему я это? Да к тому, что хочется снова сказать: Не надо ехать в Крым! Мы вас не ждём! Государство объявило выходные дни не для того, чтобы граждане мотались по стране и разносили по её просторам ковид. Вы хотя бы прежде, чем сюда ехать, гляньте, на каком месте наш регион по заболеваемости Covid-19», – написал Юрьев в своем блоге.

Накануне глава республики Сергей Аксенов выразил надежду на то, что в грядущие нерабочие дни жители полуострова посетят поликлиники и поставят прививки. Власти даже анонсировали работу выездных бригад медиков, которые должны посещать предприятия и вакцинировать сотрудников.

Однако пока что процесс вакцинации организован безобразно, рассказала в своем блоге симферопольская журналистка Анна Кириенко, посетившая поликлинику №2 в столице Крыма.

«Это адский ад! Прививочный кабинет берут штурмом! Грипп, корона, ревакцинация, все вперемешку. У одних талоны на время, у других запись через Госуслуги, третьи по живой очереди. Госслужащие рвутся без очереди, поскольку им приказали. В прививочном кабинете уже истерика – организация работы на нуле. Зачем вести пропаганду и обязывать людей, когда в первичном звене ничего не организовано? Это лучшая демонстрация того, что решения принимаются без понимания механизма их исполнения», – возмущается журналистка.