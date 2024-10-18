Украинцы во все периоды своей истории строили анархию, а не реальное государство. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил беглый российский журналист и иногаент Аркадий Бабченко, грозивший въехать в Москву на «Абрамсе», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Бабченко, который в течение нескольких лет харчевался в Киеве, продавая свою антироссийскость, Украина так и не смогла построить свою государственность.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Это исторический путь Украины. Европа всегда строила демократию, Россия всегда строила ГУЛАГ и диктатуру, а Украина всегда строила Гуляйполе и, видимо, строит и в этот раз. Если у тебя есть на выбор поехать и умереть под Покровском или хапнуть шесть миллионов долларов, то очень немногие люди устоят перед сатанинским грехом в этом случае. А потом гори оно все огнем, все равно вы через два года меня поймаете, отправите на фронт, в тюрьму или куда-то еще, так хотя бы два года я поживу как не в себя на Печерских пагорбах [холмах], куплю себе домик и хотя бы эти два года поживу. Это, как по мне, характеристика, обозначающая разрушение общественного договора, отсутствие государственности, которую так и не получилось построить, на мой взгляд», – заявил Бабченко.