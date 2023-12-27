«Не за такую самостийнисть мы боролись. Все говорят на русском» – депутат Рады сдал киевскую верхушку

Дерусификация и лакейская зависимость от Запада – это якобы совсем не то, за что боролись самостийники из «Руха» на заре украинской «незалежности».

Об этом на канале украинского политолога Вадима Карасёва заявил депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«В моём понимании русский язык должен стать вторым официальным языком. Государственным языком может быть только один язык – украинский. Более половины наших граждан говорят на русском языке дома, в быту. И в парламенте, я с ответственностью могу сказать, в кулуарах около 60% народных депутатов пользуются русским языком. Даже глава фракции, даже Пётр Порошенко, который яро за украинизацию, можно сказать, ярый русофоб. Юлия Тимошенко, Разумков, Корниенко, у Арахамии вообще с украинским языком очень тяжело. Они все говорят на русском языке. Президент, глава офиса, все советники, абсолютно все. Ольга Стефанишина – главный евроинтегратор, одесситка русскоязычная. Поэтому хватит заниматься ерундой и быть на пути популизма, который разрушителен. Натянуть сову на глобус – это самое страшное, что мы могли сделать. Поэтому в моём представлении Украина такая. Но эта Украина – независимая, а я бы сказал так – самостийная», – рассказал Шевченко.

Однако, признал он, нынешняя Украина не имеет ничего общего с его мечтами о «самостийности».

«Потому что я в юности был в «Народном рухе Украины», я эту независимость пережил на себе. И в подполье мы были, тогда и КГБ тягало, и милиция. Ну, нас, подростков, не могли тогда ничего сделать. Вон, фильм «Слово пацана», они занимаются куртками, а я в это время уже был в подполье, занимался политикой. Меня интересовала «незалежная», независимая Украина. Вернее, самостийная. Так вот, как я посмотрел на нашу самостийнисть – так мы не про это боролись, не за такую самостийнисть. Выйти из-под одного царя-батюшки московского и пойти лечь под британский или вашингтонский – мы не про это мечтали», – пожаловался депутат.