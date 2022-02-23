Небензя прилюдно отчитал генсека ООН и двуличный Запад

Новости Украины

Постпред России в ООН Василий Небензя на заседании ООН жёстко отчитал генсека Антониу Гутерриша, который открыто встал на сторону Украины, комментируя конфликт в Донбассе и критикуя Москву за признание ЛДНР.

«К нашему сожалению, Генсекретарь ООН сделал на днях и сегодня несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по Уставу ООН. Мы специально посмотрели статистику, прошлые файлы, досье и обнаружили, что не было ни одного конфликта, когда Генсекретарь, будь то нынешний или его предшественники, позволял себе подобные высказывания в отношении любой страны. По ситуации на Украине Генсекретарь ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения тех требований минского Комплекса мер резолюции 2202 СБ ООН, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском. Об этом и на западе никто ни разу не упомянул и, к сожалению, Генсекретарь последовал этому печальному примеру. В этих условиях нам не понятно, какие добрые услуги, о которых говорил Генсекретарь, он может предоставить.

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Крымчане, дончане и луганчане в 2014 году объявили о независимости. Крыму повезло больше – его жители почти сразу же высказались в пользу присоединения к России и оказались под защитой Российской Федерации. Дончанам и луганчанам, которым наши немецкие и французские партнеры пообещали справедливое урегулирование, пришлось ждать нашего признания долгих 8 лет, в течение которых все еще теплилась надежда на то, что Киев одумается и начнет диалог со своими гражданами. Однако майданная власть подобных планов не имела и за эти годы осуществила две чудовищные и кровавые военные авантюры, закончившиеся разгромом украинской армии ополченцами и подписанием Минских соглашений. Вместо их выполнения Киев с самого начала вынашивал планы реванша, не прекращая обстрелов мирных кварталов и диверсии. Кроме того, важно учитывать, что за эти годы Украина прочно превратилась в «Анти-Россию» и возвела борьбу с русским языком и всем русским в ранг госполитики. В стране появилась языковая инквизиция, сфера употребления русского языка неуклонно сжималась, подвергалась репрессиям. Уже при президенте Владимире Зеленском, который в ходе предвыборной кампании рядился в одежды миротворца и защитника интересов всех украинцев, было запрещено вещание шести оппозиционных каналов. Активно насаждалась и насаждается ложь о Второй мировой войне, соратники Гитлера становились героями, а настоящие герои предавались забвению. Несогласные с такой политикой Киева преследовались, подвергались репрессиям, судебным преследованиям и физическим расправам, включая убийства оппозиционных политиков и журналистов. Таким образом, дончанам и луганчанам было очевидно, в какую Украину им предлагают вернуться. Однако даже перед лицом этого они не уходили от выполнения Минских соглашений, веря в то, что документ будет выполнен и у них появится особый статус. Как оказалось, этим надеждам не суждено было сбыться. Сегодня всем известна чудовищная цифра в 14 тысяч жертв этого конфликта, среди которых сотни детей. Подавляющее большинство из них это жители Донецка и Луганска. Все эти годы против Донбасса действует экономическая, транспортная и продовольственная блокада. Пожилые люди и дети прячутся от обстрелов по подвалам. Счет беженцев, которые спасаются в России, обратите внимание – в России, а не на Украине, только в последние дни идет на десятки тысяч, более конкретно – сегодня их 96 тысяч человек. Для любого цивилизованного государства очевидно, что так со своим народом не поступают. А значит, Киеву нужны не донбассцы, а только их земля. Об этом прямо говорил президент Владимиру Зеленский, предложив донбассцам убираться в Россию. При этом, киевская власть презрительно именует этих людей террористами. Убедившись в безнадежности ситуации, мы приняли решение о том, что народ Донбасса имеет право считать себя независимым. Остальное вам известно», – сказал Небензя.

Он уточнил, что мировое сообщество должно оказывать давление на Киев, а не на Россию.

«В условиях неприкрытого геноцида и попрания главного права человека – права на жизнь – наша страна не могла более оставаться безучастной к судьбе четырехмиллионного Донбасса. Мы руководствовались прежде всего тем, что высшая ценность – это человеческая жизнь. Критикуя нас за это решение, вы проявляете полное безразличие к судьбе дончан и луганчан, как это делали Киев и его западные кураторы все восемь лет конфликта. И этот конфликт далеко не исчерпан. Обстрелы мирных кварталов обеих республик не прекратились. Запад продолжают науськивать, подбадривать и вооружать Киев. Предупреждаем, что в условиях, когда по просьбе Донецка и Луганска, следить за режимом прекращения огня будут вооруженные силы России, «либеральничать» с нарушителями никто не станет. Поэтому призываю вас сегодня сосредоточить усилия на том, чтобы утихомирить Киев и удержать его от новых военных авантюр, которые могут дорого обойтись для нынешней украинской власти», – предостерег Небензя.