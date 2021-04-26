Небо вокруг Крыма «утюжат» воздушные шпионы НАТО и Украины

26.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Воздушное пространство вокруг Крыма снова «утюжат» разведчики стран НАТО. Речь идет о стратегическом разведывательном самолете Boeing RC-135 Королевских ВВС Великобритании и американском беспилотнике Global Hawk. Кроме того, сервисы, отслеживающие авиационную активность, сообщают о запусках Вооруженными силами Украины произведенных в Турции беспилотников «Байрактар».

Такие данные опубликовал военкор Михаил Андроник.

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Предметом интереса самолетов-шпионов может стать вывод российских подразделений, которые принимали участие в недавних учениях. Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, капитан I ранга Сергей Горбачев.

По словам Горбачева, все это связано с тем, что руководство НАТО не поверило словам министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе войск в места постоянной дислокации и при помощи своей разведки хочет убедиться в этом.

«Можно предположить, что они специально мониторят ситуацию, связанную с отводом сил и средств, участвовавших в недавно завершившихся учениях. Судя по оценкам, которые западные эксперты дают, после слов министра обороны о том, что участники учений возвращаются в свои базы, эта информация подвергается западниками сомнению. Мол, под прикрытием учений Россия перебросила сюда силы, и они продолжают здесь оставаться. Сомневаясь, силы разведки работают, чтобы, так или иначе, удостовериться в словах Шойгу или наоборот, стремятся доказать обратное», – заявил Горбачев.

Интересно также, что после учений в Крыму остались два больших десантных корабля Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога». Они, по мнению Горбачева, могут присоединиться к российской группировке вблизи Сирии:

«По большому счету, эти два БДК погоды не делают с точки зрения радикального увеличения амфибийных возможностей Черноморского флота. Заходы в Черное море кораблей Балтийского или Северного флота происходили и раньше. Активно работает «Сирийский экспресс», когда в Латакию и Тартус ходят корабли из Новороссийска и Севастополя. К этим задачам привлекались и корабли Северного флота, и Балтийского. Я думаю, что эти корабли подключаются к решениям задач «Сирийского экспресса», будут осуществлять перевозки в интересах нашей группировки, действующей в Сирии. Я бы не стал каким-то образом нагнетать страсти вокруг этого факта», – говорит эксперт.