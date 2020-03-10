Немецкий политолог намекнул на проблемы Зеленского с наркотиками

10.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает проблемы со здоровьем из-за своей «зависимости» от определенных веществ.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил проживающий в Германии политолог Александр Сосновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сосновского, украинскому лидеру сейчас придется столкнуться с рядом сложностей, которые могут окончательно пошатнуть его здоровье.

«Украина должна думать, а что в предвыборной кампании Трампа будет проукраинским, а что будет контрукраинским. Я думаю, что Зеленскому он уж точно не простит свои проблемы, связанные с Украиной. И вообще… У меня есть несколько подозрения по поводу его состояния, по поводу того, что он нечто употребляет для поддержания своего собственного духа. Я считаю, что он не задержится на месте президента…

Зеленский находится, однозначно, в такой ситуации, которая его просто толкает к отставке. Может быть, он сможет это каким-то образом пересилить, но это будет стоить ему, во-первых, здоровья, а у него сейчас большие проблемы, связанные с различными зависимостями. И второе – от него уходит ближайшее окружение», – заявил Сосновский.