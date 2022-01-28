Немецкий политолог призвал полноправно включить Россию в Европу

Россия должна стать полноправным членом Европы XXI века и получить решающий голос в таких организациях, как ЕС и НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейская безопасность находится в нефункциональном положении, в кривом положении, и эту кривоту нужно исправить и выровнять. Это означает, что такая страна, как Россия, по своей территории и количеству населения, самая крупная страна в Европе, должна получить своё место в Европе XXI века, а не быть вытолкнутой в Азию и быть на обочине без решающего голоса в таких организациях, как НАТО и ЕС.

Поскольку Россия не может войти в эти организации, Путин будет идти к ещё большим конфликтам. Нужно скрестить такую организацию, как ОБСЕ, чтобы там появился Совет безопасности, куда бы вошла Россия, чтобы она тоже могла решать вопросы наряду с Германией и другими странами Европы о будущем нашего общего континента», – сказал он.