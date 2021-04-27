Подпишись на рассылку
27.04.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, нацизм, Политика, Хорватия
Просмотров:

Неподалеку от дома Тито в Хорватии распевали усташеские песни


Хорватские спортивные болельщики сумели «блеснуть» неонацистскими традициями даже во время «Ралли Хорватии».

Об этом сообщили «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Инцидент произошел во время «Ралли Хорватии», проходившем мимо села Кумровец. Болельщики, собравшиеся поглазеть на спортивное действо, начали публично распевать известную песню нацистов–усташей времен Второй мировой войны Evo zore, evo dana. В тексте песни, в частности, упоминается фюрер усташей – «поглавник Павелич», а также что ее герои переправятся через реку Дрину и «запалят Сербию».

Что характерно, нацистские песни распевались всего в 200 метрах от дома, где в свое время родился лидер югославских партизан, будущий маршал и президент Югославии Иосип Броз Тито.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть