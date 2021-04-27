Неподалеку от дома Тито в Хорватии распевали усташеские песни

27.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Хорватские спортивные болельщики сумели «блеснуть» неонацистскими традициями даже во время «Ралли Хорватии».

Об этом сообщили «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел во время «Ралли Хорватии», проходившем мимо села Кумровец. Болельщики, собравшиеся поглазеть на спортивное действо, начали публично распевать известную песню нацистов–усташей времен Второй мировой войны Evo zore, evo dana. В тексте песни, в частности, упоминается фюрер усташей – «поглавник Павелич», а также что ее герои переправятся через реку Дрину и «запалят Сербию».

Что характерно, нацистские песни распевались всего в 200 метрах от дома, где в свое время родился лидер югославских партизан, будущий маршал и президент Югославии Иосип Броз Тито.