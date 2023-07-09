В эти дни Украина празднует своеобразный юбилей. Ровно пять лет назад тогдашний министр инфраструктуры в правительстве уже забытого Гройсмана Владимир Омелян торжественно обещал, что следующее поколение украинцев будет жить при коммуни…тьфу гиперлупе. Сроки назывались конкретные – июнь-июль 2023 года.

На дворе как раз именно это лето. Украинцы удивленно озираются по сторонам в поисках обещанного гиперлупа и недоумевают: ну и где????

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Украинские СМИ не дали чиновникам забыть этот скромный юбилей несостоявшихся надежд на чудо и напоминают этапы славного пути, оказавшегося в итоге бесславным. В июне 2018 года министерство инфраструктуры Украины и Hyperloop Transport Technologies (HTT) подписали договор о сотрудничестве. Глава ведомства Владимир Омелян по этому поводу оптимистично заявил, что через пять лет – то есть уже в 2023-м – граждане Незалежной будут кататься по первой линии «гиперпетли».

Кроме подписания меморандума по HTT, Министерство инфраструктуры создало центр транспортных инноваций HypeUA, который должен был отвечать за воплощение «гиперпетли» на Украине. Проект отдали на рассмотрение Национальной академии наук Украины, чьи увешанные регалиями «фахивци» подтвердили его перспективность с научной точки зрения в начале 2019-го. Также свою заинтересованность в проекте выражали украинские компании технологического сектора. Ну а как же – такой масштабный распил намечается, а мы не в деле и не в доле!

Тогда же с помпой анонсировали строительство тестового трека небольшой длины в Днепропетровске, который планировалось сдать в эксплуатацию в 2019 году. Однако помехой традиционно стал пустой украинский карман. Проще говоря, гиперлуп очень хотелось, но денег на это никто не давал. Чтобы получить финансирование, команда незадачливого реформатора Омеляна обратилась к Еврокомиссии.

С прижимистых еврокомиссаров выдавили обещание сделать Украину тестовой площадкой для новой технологии. За деньгами обращались к шейху Дубая, оператору DP World, Ричарду Брэнсону (Virgin Hyperloop One), филиалу Мюнхенского технического университета, вовлеченному в разработку гиперлупа Илона Маска, к компании, занимавшейся этим проектом в США, и в Европе. Везде солидно кивали головами, изображали крайнюю заинтересованность, делали селфи на память с гостями из Киева и на этом…все.

В итоге, ка мы знаем, Украина все же стала тестовой площадкой, но совсем для другой технологии. Намедни простой как валенок министр обороны Резников с гордостью признался британской The Financial Times, что Незалежная является полигоном для испытания западного оружия. ЗРК Patriot системы ПВО NASAMS и Iris-T, американские гаубицы M777, немецкие Panzerhaubitze 2000, французские Caesars и польские Krabs – все это добро вот уже больше года бороздит украинские степи и уничтожает все живое на своем пути. Но разве украинцы мечтали о роли именно такой тестовой площадки для своей страны?

Но вернемся к гиперлупу. Экономическая целесообразность его строительства и запуска на Украине уже со старта вызвала вопросы. Украинское же общество восприняло новости о Hyperloop со скепсисом, сделав эту тему бесконечным мемогенератором – героини мемо-картинок – скучающие домохозяйки – использовали чудо-технологию будущего для поездок за покупками на Троещинский рынок в Киеве.

Пока при власти был Порошенко, министерство Омеляна активно игралось в гиперлуп и фонтанировало идеями одна другой утопичнее. А потом пришел Зеленский со своим окружением и вилами на распил по другой теме – диджитализации имени Михаила Феопрова и его приложения «Дия» (аналог российских Госуслуг). На этом гиперлуп собственно и закончился.

«В другой реальности украинцы уже путешествовали бы по стране на сверхсовременном транспорте, а может – и возили бы на нем оружие на фронт. Но так не случилось» – сетует киевское издание «Новое время».

В этой же реальности вместо обещанных транспортных Нью-Васюков осталось лишь ироническое прозвище самого министра Омеляна, которого украинцы зовут «Гиперлупом».

А, нет. Еще жена министра воспользовалась программой родов в США и сделала все счастливое семейство Омелянов кандидатами на получение американского гражданства.

Сам же горе-инноватор переключился с гиперлупа на прожекты создания в Киеве мегакладбища «великих украинцев» – чтобы, значит, собрать со всего мира кости разных бандер и стецьков и с помпой перезахоронить в украинской столице за госсчет. Впрочем, идея этого распила тоже недолго прожила и умерла своей смертью. А дальше была война.