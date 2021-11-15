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15.11.2021 10:21
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Дзен, ЕАЭС, Политика, Россия, Средняя Азия, Турция
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«НГ»: Тюркский союз вторгается в зону влияния России

В случае удачной реализации тюркской идеи ЕАЭС скорее всего начнет сдавать свои позиции. Об...

В случае удачной реализации тюркской идеи ЕАЭС скорее всего начнет сдавать свои позиции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«В последнее время на постсоветском пространстве происходит перегруппировка стран, входящих в те или иные интеграционные структуры. Появляются новые интеграционные соединения, что продиктовано возникновением новых центров притяжения на территории, считавшейся ранее зоной влияния Москвы. Пример – Тюркский совет, который на саммите 12 ноября был преобразован в одноименный союз», – говорится в статье.

Отмечается, что в новое объединение войдут, центром которого будет Турция, войдут все страны Центральной Азии, за исключением Таджикистана.

«Настало время показать миру нашу огромную силу», – заявил глава Союза торговых палат и товарных бирж Турции Рифата Хисарджыклыоглу.

По его словам, планируется «усилить экономическую интеграцию между странами».

«Любопытно, что Концепция-2040 подготовлена по инициативе первого президента Казахстана, почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева, который в свое время инициировал Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В случае удачной реализации тюркской идеи ЕАЭС скорее всего начнет сдавать позиции. Из постсоветского объединения в новое – тюркоязычное – перейдут Узбекистан и Казахстан. В Киргизии этот процесс уже запущен: в республике активно работает турецкий бизнес и наоборот. Причем в Турции киргизы трудятся по специальности – врачами, инженерами и т.д. В России такой возможности у них нет.

Туркмения, которая в СНГ всегда отличалась особой позицией – на грани свободного посещения саммитов содружества и принятия решений, – в Тюркский союз войти стремится», – резюмирует «НГ».

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