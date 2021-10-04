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04.10.2021 19:25 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Турция, Украина
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«Ни один Bayraktar не пролетит над Донбассом – будем всё приземлять» – военный эксперт

Новости УкраиныПрезиденту Украины Владимиру Зеленскому нужна «маленькая война» на Донбассе, чтобы «погруженный во мрак и...

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужна «маленькая война» на Донбассе, чтобы «погруженный во мрак и холод» украинский народ не разорвал его на куски.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил  военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нынешней зимой Украина погрузится в холод и мрак, и Зеленского толпа может просто разорвать. Поэтому провокация против Донбасса, маленькая война – это то, что отвлечёт внимание граждан Украины от того, в какую «дупу» они зашли по результатам тридцатилетней независимости.

Нет никаких шансов, Украина обречена на геополитический распад, потому что эта страна нежизнеспособна, власть преступна, коррупционна, и вырождается в какую-то адскую клоунаду. Поэтому эти тренировки, я думаю, это подготовка, в том числе, к боевым действиям по зачистке Донбасса», – заявил эксперт.

«В Донбассе сегодня проживает больше 500 тысяч жителей с паспортами России, поэтому любая попытка силовой зачистки Донбасса приведёт к тому, что России придётся вмешаться для обеспечения безопасности наших граждан – операция по принуждению к миру.

Эти натовские и другие истребители – объявим бесполётную зону над Донбассом, исходя из гуманитарных соображений, любая военная цель будет уничтожена. Те же самые Bayraktar прекрасно сбивает новейший российский зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2», а также «Бук-М3», поэтому ничего летать не будет, будем всё приземлять», – добавил Коротченко.

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