Ни работы, ни учебы: украинцев гонят на военный учет
На Украине мужчину призывного возраста нельзя принимать на работу, если он не подтвердит постановку на военный учет.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью украинскому порталу АрміяInform заявил начальник сектора комплектования Киевского городского Территориального центра комплектования (так теперь на Украине называются военкоматы) полковник Александр Коновалов.
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«Принимать на работу или зачислять на обучение гражданина можно только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. Так же в отношении пересечения государственной границы есть обязательное требование наличия военно-учетного документа», – сказал Коновалов.
У него поинтересовались, какие документы может предъявлять гражданин, если он хочет получить госуслуги.
«Военно-учетные документы предусмотрены для трех категорий граждан. Для призывников – удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение, а для резервистов – военный билет», – ответил представитель ТЦК.
Он подчеркнул, что государственные органы, предприятия, учреждения и организации, учебные заведения, учреждения здравоохранения ведут персональный учет призывников и военнообязанных по месту их работы или учебы.
«Персональный учет призывников и военнообязанных предусматривает учет сведений о призывниках и военнообязанных по месту их работы или обучения и возлагается на руководителей предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, учреждений здравоохранения независимо от подчинения и форм собственности.
Работодатель перед тем, как принять на работу работника, в соответствии с положением, вступившим в законную силу, обязан проверить, находится ли кандидат на ту или иную должность на военном учете, где именно, и являются ли данные актуальными. То есть если кандидат на должность не дает информацию о своем военном учете, работодатель не имеет права принять такого работника на работу, поскольку принятие на работу будет противоречить постановлению Кабмина», – говорит полковник.
При этом он обращает внимание, что без военно-учетных документов невозможно получить и статус безработного в центре занятости.
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