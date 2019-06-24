«Ничего не сделано, война 5 лет идет, боеприпасы заканчиваются»

24.06.2019, Мурманск , Валентин Филиппов

По советской статистике наибольшая концентрация этнических украинцев наблюдалась в Мурманске. Здесь называл себя «украинцами» больший процент населения, чем в Киеве. В этом не было ничего удивительного, трудолюбивые украинцы отправлялись на работу в Заполярье вахтовым методом или пополняли ряды Северного флота СССР, в результате оседая на постоянное место жительства. Надо ли говорить, что это были лучшие представители южной ветви русского народа.

Именно поэтому кошмар захвативший Украину был так остро воспринят именно в Мурманске. Из этого уголка нашей Родины потянулся на Донбасс один из самых больших добровольческих потоков. И даже сегодня на Донбассе сражается и гибнет значительное количество уроженцев города Мурманска.

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Один из таких добровольцев первой волны – Александр Пашин, позывной Север, прошедший Славянск и Краматорск, оборонявший Донецк, организовавший не один караван гуманитарной помощи, после гибели Александра Захарченко вернулся на в родной город и организовал интернет-СМИ для освещения событий на Донбассе. Его ютуб-канал так и называется: «Позывной Север».

О последних событиях на Донбассе, о перспективах разрешения украинского кризиса Александр рассказал обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову.

Валентин Филиппов: ПолитНавигатор приветствует канал «Позывной Север». Александр, здравствуйте.

Александр Пашин: Добрый, добрый вечер.

Валентин Филиппов: Александр, на днях СМИ объявили, что известны убийцы Александра Захарченко. Скажите, а как так получается – кто убил известно, а они ещё живы? Или что, мы будем подавать в Интерпол, поиск какой-то, розыск, уголовное дело, вот так вот все это будет?

Александр Пашин: Я бы не переоценивал вообще эту информацию. Нам обозначают исполнителей и максимум – организаторов. Самый главный вопрос в убийстве Владимировича – это заказчики. Вот когда мы узнаем, кто заказчики, тогда надо будет работать. А это все шелупонь.

Валентин Филиппов: Но это не отменяет такой вещи как наказание, как «око за око», для того чтобы выработать рефлекс, чтобы этого не делали.

Александр Пашин: Я согласен, и такая практика была при Владимировиче, мы всегда отвечали ударом на удар. К сожалению, даже когда Батя погиб, ответки не было, хотя хохлы трое суток дрожали там по позициям и ждали, что кого-то снесут. Сейчас, к сожалению, реальность другая. Я не знаю, каковы планы у спецслужб ДНР, но мы видим реальность – прошел почти год, нам назвали какого-то там Шведа непонятного, 5-е управление контрразведки, которое уже засвечено политическими убийствами, но будут ли отвечать, я не могу сказать. Но меня больше интересует не это. Меня больше интересуют заказчики.

Валентин Филиппов: Судя по всему, исполнители могли бы назвать заказчиков или это маловероятно?

Александр Пашин: Не факт. Это стратегическая система, то есть, работала государственная структура. Знают о схеме наверняка единицы. Исполнители точно не знают.

Валентин Филиппов: А кому было выгодно убийство?

Александр Пашин: Я не думаю, что обо всем можно говорить, опять же, потому, что это может быть связано с процессами какими-то высшими, о которых мы можем ничего не знать. Но предположить я могу, что выгодно олигархам. И по моему глубочайшему убеждению искать нужно там.

Валентин Филиппов: Ну, олигархи, вообще, как явление, есть зло.

Александр Пашин: Нет, просто если ситуацию раскладывать. Украина как государство, ну государство там тоже политические террористы, все это понятно. Но там масса точек приложения и масса многофигурантов, которые личные интересы формируют под государственные. Можно массу фамилий называть, на самом деле. И по моему глубочайшему убеждению решение принималось не политическое, а решение принималось группой интересов.

Валентин Филиппов: После прихода Владимира Зеленского к власти на Украине вместо обещанного мира наблюдается массовый террор в отношении Донецка, окраины которого подвергаются обстрелам, получают ранения мирные люди. Как на это отвечать?

Александр Пашин: Ну мы отвечали просто – с Ташкентом выезжали и работали Чебурашками. 10 мая, например, работали по Безымянному. Ну там огребли очень здорово, там борты потом по всей Украине расходились.

А что касается обстрелов – я против появления панических заявлений, что «началось наступление». Наступление так не начинается. Это очень сложный процесс: там переконфигурируется вся система военная в другое положение, то есть, это все, разумеется, отследят и будут знать.

На днях был очень массированный обстрел – более 200 прилетов тяжелых снарядов, район Спартака, аэропорта, Нюанс, который почему-то не отразили – как мне сказали мои друзья с территории, которая воюет, работали 152 миллиметра, а это уже совсем другая песня.

А, в принципе, обстрелы идут постоянно. Там это стандартный фон.

Валентин Филиппов: А с чем связано обострение?

Александр Пашин: Мне кажется, вот эти все обстрелы, обострения – это эхо тех процессов, которые на Украине происходят.

Сейчас я не думаю, что Зеленский полностью контролирует вооруженные силы – он сейчас с ними заигрывает. Картинка из Мариуполя была на пятилетие того, как мы его потеряли, – Зеленский спокойно выступал под знаками Азова.

Насколько он контролирует ситуацию в войсках, как ситуацию на передовой можно трансформировать в политику – да легко: массовая гибель мирных жителей подстроена с территории, оккупированной Украиной, и пожалуйста – повод для обострения, повод для того, чтобы ястребы заговорили о том, что нужно опять атаковать и так далее.

Поэтому это эхо той политики, которая сейчас проводится Киевом, там масса группировок интересов, опять же-таки. Мне кажется, что Зеленский не контролирует в полной мере ни спецслужбы, ни армию.

Валентин Филиппов: То есть, у вас надежд на Зеленского особых нет?

Александр Пашин: Нету. Я не знаю у кого они есть.

Валентин Филиппов: Ну, у некоторых есть. Я вот спорил с одним вашим коллегой буквально накануне.

Александр Пашин: Я бы сказал так, что для начала многие слишком много от него ждали. То есть, пока мы не видим, что он хочет сделать, потому что он сейчас пытается хотя бы заполучить рычаги власти и рычаги влияния на ситуацию. Это первый момент. Второй момент, почему я не испытываю иллюзий – Зеленский уже заявил, что никаких переговоров отдельных с Луганском и с Донецком он вести не будет.

Валентин Филиппов: Не с Донецком и Луганском, а с сепаратистами он разговаривать не будет.

Александр Пашин: Ну, я говорю по-своему. Для меня это родные территории, а вот как раз Зеленский там – не пойми кто. Ну да Бог с ним.

Важнейший момент – когда пройдут выборы в Раду, и мы получим реальный расклад, то есть насколько он там контролирует законодательную систему, насколько он своих людей завел в силовую систему, насколько он людей завел в армию, и вот тогда его действия можно будет оценивать, но у меня иллюзий нет, потому что он не самостоятельная фигура, на мой взгляд.

Там маячит где-то тень Коломойского, там же есть Тимошенко с реальными рычагами власти, есть ещё нацбатальоны, а националисты на Украине очень серьезная сила, и военная сила в том числе. И он вынужден будет с ними договариваться, заигрывать, и в итоге это может привести к тому, что никаких серьезных подвижек не будет: он просто не сможет их себе позволить.

Валентин Филиппов: Говорили, что Коломойский – человек продажный, что если его заинтересовать по-нормальному, то можно было бы все решить. То есть, вы считаете, что экономических интересов у украинских олигархов нет таких, чтобы уступить? Ну, то есть, их нельзя уговорить уйти за определенную цену, за определенные ресурсы?

Александр Пашин: Это не мой уровень схемы. То есть, там происходит масса вещей, о которых мы не знаем, и, не зная их, мы делаем ошибочные выводы. Заинтересовать чем? Уже давали газ с огромными скидками, прикармливали отдельных политиков…. Чем это закончилось? Сейчас же опять идут разговоры, вот Медведчук приезжал: «Давайте сделаем скидку на газ» и так далее…. Ну, не работает это все.

Валентин Филиппов: С Коломойским работает простая схема «Дайте мне 3 миллиарда, дайте мне 5 миллиардов в долларах, и я вам вот это отдам». А абстрактный газ по скидке неизвестно кому, оно работать не может.

Александр Пашин: Ну, тогда очень простое сравнение: сравните бюджеты Российской Федерации и США.

Валентин Филиппов: Тут я согласен. У них больше возможностей. Скажите, почему так долго шли слухи о замене Владислава Суркова на должности куратора на другую фигуру?

Александр Пашин: Насколько я понимаю, возможности Владислава Юрьевича с каждым годом на территории ДНР падали. Появлялись новые игроки, делились полномочия, выделялись военные в отдельную сторону, экономические в отдельную. Насколько у него сейчас полномочия широки, я не знаю. Как я могу предположить, была сделана неверная ставка на победу Порошенко, безусловно, свою роль сыграло в минус.

Валентин Филиппов: А кто же эту ставку делал?

Александр Пашин: Я предполагаю по той информации, которая в открытых источниках была и по своему общению, что управление Суркова как раз делало ставку на победу Порошенко.

Валентин Филиппов: Я тоже был уверен, что Порошенко победит. Никто просто не ожидал, что такая массовая поддержка, и что Коломойский сумеет перетащить Авакова.

Александр Пашин: Я честно скажу, что дело здесь в другом, кто кого перетащил. Мне кажется, что Порошенко во втором туре запретили фальсифицировать выборы, и сделали это США. И только по этой причине он и проиграл. Админресурс не работал от слова совсем, во втором туре его не было, если в первый тур мы видели вбросы и все прочее, во втором туре это все прекратилось.

Валентин Филиппов: Так почему же они такое решение приняли? Увидели всенародную поддержку Зеленского?

Александр Пашин: Да.

Валентин Филиппов: Но ведь заранее схема работы на случай если он будет президентом, продумана не была.

Александр Пашин: Сложно сказать. На мой взгляд, мы переоцениваем роль Зеленского и самой Украины. Украина – игрок не самостоятельный. Что делать – ей укажут. Решения принимаются в другом месте. За Порошенко колоссальный шлейф негатива, по всем позициям. Он вор и чмо. Он не сумел ни нормально властью распорядиться, даже для своей страны. Я сейчас не беру Донецк и Луганск, это отдельная территория, у них своя жизнь. Берем остальную Украину. Что, уровень жизни повысился сильно? Или может промышленность подняли?

Ну и плюс нельзя, наверное, так врать. Eдинственное, где он добился успеха, – это в перебазировании денег из бюджета в собственный карман. Все, других успехов нет, а людям это не нравится.

Валентин Филиппов: А томос? А вира? А армия?

Александр Пашин: А что с томосом, что с вирой, что с армией? С первыми двумя там продолжает сферический конь в вакууме бегать.

По армии я вам могу сказать следующее, что огромные проблемы, чисто военные. Я сейчас не беру что это противник, я беру чисто военную составляющую.

Во-первых, в Европе боеприпасы заканчиваются Украину обеспечивать, сама она практически ничего не производит, там единицы, техника на базах хранения закончилась, уже тащат из Европы, откуда кто что. Создать нового ничего не смогли, когда он запускает там переделанную ракету Нептун советскую или переделанный Смерч советский, ну, конечно, мы можем поулыбаться по этому поводу.

Танки там, которые всячески рекламировали – где они? Их нет! Единственное что, по ПТУРам они что-то начали производить, но, опять же, практически штучно. Ничего не сделано, война 5 лет идет. За 5 лет Советский Союз разбил фашистскую Германию, два раза сменились поколения техники. Сравните там БТ-7 и ИС-3 образца 44-го года. А здесь что сделано? Ничего.

Валентин Филиппов: Так может все-таки Украина исчерпает свой потенциал в борьбе с Донбассом? Настанет такой день, когда последний танк не сможет ехать?

Александр Пашин: Я Вам говорил уже про американский бюджет.

Она же воюет не на свой бюджет. И техника идет, она же не платит за это, либо платит гроши, либо платит по коррупционным схемам. Здесь проблема в том, что у Украины огромный людской ресурс, и люди эти в большинстве своем, я сейчас не беру упоротых нациков и прочую шелупонь с Галичины, я говорю об украинцах об обычных, с которыми мы жили в одной стране. Они такие же упорные, как и мы. Если им сумели задурить голову, что мы враги, они будут воевать, а техникой их обеспечат.

Валентин Филиппов: Вы верите в зомбирование, да?

Александр Пашин: Ну, я не то, что верю, я с этим сталкивался неоднократно. У меня были друзья, знакомые на Украине. Более того, я закончил Донецкий государственный университет в 1996-м году. Я проучился 5 лет в Донецке, жил в Донецке, потому что я учился на стационаре, и сейчас большинство моих однокурсников находится с той стороны, они в Мариуполе, Славянске и так далее. Из них многие силовики и все прочее. Там людей реально задурили, и применялись массированные технологии и деньги выделялись, и плюс, не забывайте, – телевидение, радио, газеты, все прочее, интернет.

Валентин Филиппов: Ну, хорошо. Что я могу сказать? Как там Мурманск?

Александр Пашин: Мурманск цветет и пахнет, как обычно. Ждем выборов губернатора.

Валентин Филиппов: У вас тоже. А Мурманск имеет отношение к этому возрождаемому северному пути?

Александр Пашин: Ну, он не возрождаемый, он существует.

Валентин Филиппов: Развиваемому.

Александр Пашин: Он успешно развивается, грузооборот растет, и именно в Мурманске базируются все атомные ледоколы, которые обслуживают этот самый путь.

Валентин Филиппов: Вот я вот на это хотел намекнуть. А где, в Северодвинске у нас все наши подводные лодки?

Александр Пашин: Не путайте. Северодвинск – это Архангельская область, там лодки строят, там Севмаш. Лодки ремонтирует Звездочка. В Мурманске, в Мурманской области расположена база Северного флота. Столица Северного флота – Североморск, там, в основном, надводные корабли базируются. Ну, есть Гаджиево, Видяево, масса ещё баз, Заозерск, где базируются атомные подводные лодки. У нас, кстати, больше всех реакторов в мире на территории области.

Валентин Филиппов: Да я знаю. Но у вас холодно, вам надо.

Александр Пашин: Ну да.

Валентин Филиппов: Ну, хорошо. Я ещё раз напоминаю, что мы были в гостях у автора Ютуб-канала «Позывной Север», я теперь понимаю, почему «Позывной Север», потому что Мурманск. Даже Мурманск бьется за наш Донбасс.

Александр Пашин: С Мурманска, кстати, очень много приезжали добровольцев, много людей погибло, к сожалению, вот недавно буквально привезли тоже груз 200, так что – да. Ну, мы все помогали, кто чем мог. Беда общая.