Нидерланды и США решили замять тему с украинским «Буком», сбившим «Боинг»

07.11.2018, Москва, Владимир Гладков

После того, как Минобороны РФ рассказало, что ракета, сбившая «Боинг» в небе Донбасса, имеет украинское происхождение, США подозрительно замолчали и не стали рассекречивать свои спутниковые данные.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А вы заметили, как вдруг историю с «Боингом» замолчали? Голландцы так требовали от нас, чтобы мы объяснили, что это за номера, им дали номера, объяснили, что это «Буки», которые были переданы Украине в таком-то году. И вдруг наступила полная пауза», – отметил ведущий Владимир Соловьёв.

«Я хочу напомнить, там несколько американских спутников оптико-электронной разведки висели над Донбассом в момент катастрофы. Спутниковые снимки, на которых видно, кто стрелял, с каких позиций, какие установки, до сих пор не рассекречены. Если б там были российские «БУКи», Вашингтон бы через сутки уже опубликовал все данные, и их бы цитировали все мировые агентства», – заявил Коротченко.

«Вспомним, когда Украина сбила российский ТУ-154 над чёрным морем, вечером того же дня Пентагон заявил, что у них есть спутниковые снимки, стреляла украинская С-200, назвали точные координаты. В каком году это было? Сейчас, за эти годы американская спутниковая группировка более усилилась, стала более технологичной – молчок. Почему? Потому что на спутниковых снимках США «не тот» результат. Очевидно, там видны украинские солдаты в состоянии невменяемости вокруг «Бука», которые жали на то, на что не надо нажимать», – добавил военный эксперт.