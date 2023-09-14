Никто из руководства России не решился комментировать атаку на Севастополь

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Никто из руководства России не решился комментировать атаку британскими ракетами на центр Севастополя, в результате чего удары были нанесены по большому десантному кораблю и подводной лодке, погибли и были ранены люди.

«Сегодня не услышал никаких заявлений по поводу удара крылатыми ракетами по Севастополю. Впрочем, в новых заявлениях смысла нет», – прокомментировал экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, напоминая, что еще в июне министр обороны РФ Сергей Шойгу обещал «незамедлительный» удар по центрам принятия решений на Украине в случае атаки на Крым.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Помогающий бойцам в зоне СВО волонтер Алексей Живов поясняет, что «молчание создает две проблемы»:

«- признание допустимости атак западными ракетами в принципе; – рост безответной эскалации со стороны противника, который празднует свою маленькую победу в полной тишине: «Вы говорили, что нам нельзя бить западными ракетами, а мы ударили, и ничего за это нам не будет». Промолчав по атаке на Севастополь, Кремль закрепляет нормальность такой ситуации. Поскольку все возможные заявления о недопустимости атаки Крыма западным оружием уже давно сделаны, угрожать еще раз нет смысла. Но совсем ничего не говорить, потому что «важные дела на Дальнем Востоке», тоже нельзя. P.S.Подводная лодка в ремонтном доке была новая, спущена на воду в 2014 году. Носитель ракет «Калибр». Судя по спутниковым снимкам, повреждения самые серьезные», – комментирует Живов.

Военный эксперт Владислав Шурыгин полагает, что ответ России должен быть адресован Лондону.

«Уже нет сомнений, что удар по Севастополю был нанесен британскими крылатыми ракетами, что, фактически, означает повышение порога участия Британия в войне против России. И теперь самым адекватным нашим ответом должно стать обнуление всех подводных коммуникаций вокруг Британии. Всё остальное это демонстрация нашей государственной импотенции», – считает Шурыгин.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает другую радикальную меру:

«Еще в прошлом году я говорил о том, что нужно сбивать беспилотники, которые участвуют в сборе разведывательной информации и помогают киевскому режиму наносить по нам удары. С тех пор ситуация только ухудшилась, о чем свидетельствует последняя атака на завод в Севастополе. Ясно, что без помощи Запада совершить такое нападение бандеровцы не могли. В связи с этим предлагаю создать аналог морской Конвенции Монтрё, которая ограничивает пребывание военных кораблей третьих стран в акватории Черного моря. Начать можно с установки бесполетной зоны для чужих самолетов и беспилотников, при этом на гражданские самолеты никакие ограничения устанавливаться не будут. Конечно, Запад на это в нынешних условиях не пойдет. Но эти условия изменятся, когда Россия одержит победу в специальной военной операции», – пишет Миронов.

Потерявший дочь в результате украинского теракта политолог Александр Дугин недоумевает:

«Атака на Севастополь. Враг хочет заставить нас воевать в полную силу. А мы почему-то в полную не хотим. Хотим в полсилы. Я совсем уже перестал понимать резоны властей, почему именно в пол. А не целиком. Да никто этого и не объясняет. Народ готов. Может быть проблема с социологическими службами, которые коллекционируют массы неточных ответов на неправильно заданные вопросы и на их основании делают ложные выводы… А, может быть, в чем-то еще. Даже догадок больше нет», – пишет Дугин.