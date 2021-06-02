«Ночной волк» из Сербии доставил икону убитого албанцами монаха-мученика в Валаамский монастырь

02.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Член сербского филиала мотоклуба «Ночные волки», отставной военный Слободан Башич преодолел на мотоцикле 2 тысячи 950 километров от Москвы до Валаамского монастыря.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Слободан Башич , член сербского отделения мотоклуба «Ночные волки» и ветеран 63-й парашютной бригады ВС Сербии в течение десяти дней совершил мотопробег «Сербский воин» от Москвы до Валаамского монастыря. Обители мотоциклист подарил икону монаха- мученика Харитона, зверски убитого албанскими террористами в 1999 году.

Косовский монах Харитон официально еще не прославлен в лике святых СПЦ, но уже почитается сербами, как преподобный. В 1999 году он отказался снять крест и поменять веру, за что албанцы сломали ему руки, ноги, позвоночник, ударил ножом в грудь, а затем обезглавили штыком. Сегодня его обезглавленное тело покоится в монастыре Црна Река, где Башич побывал в прошлом месяце.

В ходе мотопробега «ночной волк» Башич побывал в Иверском монастыре на Валдае, где помолился перед привезенной из Косово и Метохии иконой Богородицы; в Бородино отдал дань уважения русской армии и сербским генералам, героически сражавшимся с Наполеоном; посетил памятник генералу Милорадовичу в Санкт-Петербурге.

«Если у нас – сербов, есть братья где-либо, то только в России. Минуту назад президент Российской ассоциации ветеранов воздушно-десантных частей, майор по званию, воскликнул: « Косово – это Сербия! Не отдавайте Косово и Метохию! Если нужно, мы придем его защищать!». И это не пустые слова. В этой поездке я встретил человека, который воевал на нашей стороне в Косово и Метохии, а в Санкт-Петербурге я встретил бойца отряда ВДВ России, который участвовал в занятии российскими миротворцами аэропорта «Слатина» (в Приштине – ред.).

Все переплетено – эти связи между Россией и Сербией ясны и нерушимы, и если кто-то нас где-то встречает как братьев, то только в России. Я вижу как меня приветствуют, как обнимают – просто, ты это чувствуешь… Это не то, что можно подделать, это не политики – это нормальные, обычные люди. Они любят нас, и эта братская любовь невероятно сильна и велика», – считает Слободан Башич.