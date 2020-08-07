Новый американский посол пообещал пресечь украинское вмешательство в американские выборы

07.08.2020, Киев, Максим Карпенко

В случае своего назначения на должность посла США на Украине Кит Дейтон будет следить, чтобы со стороны Киева не было вмешательства в американские выборы и станет лоббировать предоставление военной помощи.

Об этом Дейтон рассказал на слушаниях в Сенате США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дейтона, если он увидит, что Украина вмешивается в выборы, то сразу сообщит в Сенат.

«Если я, как посол США в Киеве, буду видеть любые признаки того, что указывает на вмешательство в американские выборы, используя для этого Украину, конечно, я сразу сообщу об этом комитету по иностранным делам Сената США», – заявил Дейтон.

Также дипломат подчеркнул, что США будут помогать Украине развивать военно-воздушные силы и флот.

«Мой ответ – украинские морские силы и воздушные войска. Эти секторы нуждаются в наибольшей работе, и мы уже над этим работаем в значительной степени благодаря щедрости вашего комитета в сенате, украинцы уже могут выполнять определенные задания. В частности, что касается береговой обороны. По моему мнению, Черное море станет важной, стратегической для нас зоной», – сказал будущий посол.

Отметим, что Дейтон – кадровый военный, генерал, владеет русским языком. Ранее он работал военным атташе в России. Киевские эксперты считают, что Дейтон готов пожертвовать Украиной ради противостояния с Россией.

Ранее Украина уже вмешивалась в американские выборы, слив в открытый доступ конфиденциальную информацию о главе избирательного штаба Дональда Трампа.