Новый контрнаступ станет трагедией для ВСУ, – боевик Мосийчук

Анатолий Лапин.  
08.07.2024 11:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В случае, если украинская власть действительно решит отдать приказ на очередное наступление, оно обернется трагедией для ВСУ и утилизацией тех, кто может взбунтоваться против президента Владимира Зеленского.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога пропагандиста Виталия Дикого заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов», депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Мосийчук.

В случае, если украинская власть действительно решит отдать приказ на очередное наступление, оно обернется...

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«Мало кто обратил внимание на то, как эти фээсбешные пранкеры «Вован» и «Лексус» развели Хилари Клинтон, которая сказала, что Зеленский пообещал контрнаступление. Я общаюсь с военными, они в шоке, они говорят, это будет трагедия. И тут напрашиваются два вопроса – либо он действительно не совсем отдает отчет тому, что делает, либо специально готовится кровопускание с утилизацией тех, кто может как-то выступить против планов, которые согласует с противником Зеленский. Такое тоже не исключено», – заявил Мосийчук.

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