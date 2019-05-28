Проект для Юго-Востока с Коломойским-«консультантом»: Почему в Харькове это сработает

28.05.2019, Харьков, Дмитрий Губин

В канун досрочных выборов в Верховную Раду на 2 июня намечен запуск нового партийного проекта, главными лицами которого станут мэр Одессы Геннадий Труханов и городской голова Харькова Геннадий Кернес. Оба — из бывших «регионалов», оба показали себя неплохими «хозяйственниками». И Кернес, и Труханов в 2014 году выражали поддержку Русской весне, но затем пошли на сотрудничество с новым режимом на Украине. Новую партию украинская пресса связывает с олигархом Игорем Коломойским. Как и в случае с Владимиром Зеленским, проекту прочат успех. Скептики считают новую партию очередной «разводкой» избирателей Юго-Востока. Слишком уж врезалась в память «А вешать их будем потом», озвученное в свое время в окружении упомянутого выше Коломойского. Беда в том, что особого выбора и альтернативы у избирателей русскоязычных областей нет.

Харьков и Одесса — два крупнейших мегаполиса Юго-Востока Украины, в которых, учитывая население пригородов, проживает до 4 миллионов человек. Именно в Харькове и Одессе была жестоко подавлена «Русская весна», и немалое количество людей погибло, прошло через политические процессы и застенки, вынуждено было покинуть свои дома.

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Избиратели там, несмотря на все репрессии и истеричную пропаганду, по большей части, не просто русскоязычные, но и голосуют преимущественно за те политические силы, которые отмежёвываются от русофобии, бандеровщины и тотальной украинизации.

Можно по-разному оценивать поведение самих мэров и их команд в 2014 году. Да, оба деятеля поначалу были в первых рядах протестовавших, а потом пошли на сотрудничество с украинскими властями, пришедшими после переворота.

Ряд известных деятелей, например, экс-депутат Верховной Рады Олег Царев утверждал, что руководство Харькова заняло лояльную киевским хозяевам позицию после поездки в Москву, где не получило сигналы о поддержке. Зато, как писала украинская пресса, впоследствии состоялся «конструктивный» разговор с Коломойским, занимавшимся в то время подавлением пророссийского восстания в Днепропетровске, а потом и других регионах. В том числе, и в Одессе. «Законно-незаконно», как признавался его компаньон Корбан.

Никто задним числом не может утверждать, как правильно действовать в условиях отсутствия внешней поддержки и угрозы безнаказанной резни, говорят сторонники Кернеса и Труханова.

Впрочем, сотрудничество с киевским начальством не спасло харьковских экс-«регионалов» и городских чиновников от уголовных дел и нападок «активистов», а лично Геннадия Кернеса – и от тяжелого пулевого ранения, в котором он подозревает команду Авакова.

Так или иначе, но год спустя на выборах жители Харькова и Одессы подавляющим большинством голосов продлили мандаты экс-«регионалов» – они вновь заняли кресла мэров.

Справедливости ради нужно отметить, что в Харькове Кернесу и его команде удалось не стать частью пропагандистской машины милитаризма, бандеровщины и этнической чистки. Не закрыт ни один русский класс, детей не заставляют в школу надевать вышиванки, а все памятники героям Великой Отечественной войны содержатся в образцовом порядке. И этот список можно продолжать. Нынешнему руководству Харькова на месте нет политической альтернативы без нацистского душка.

Правда, и заметного издали сопротивления тоже нет, ведь все прекрасно понимают, что аппарат подавления и отсутствие гарантий полноценного убежища ни к чему, кроме новых жертв и уголовных дел не приведет.

После кончины Партии регионов и расколов «Оппозиционного блока» на Юго-Востоке нет единой силы, представляющей и мнение населения этих агломераций, и интересы местных элит, способной провести представителей в Верховную Раду.

У Кернеса и Труханова есть свой стабильный электорат и своя репутация «хозяйственников», дающая надежду на прохождение фракции (сами мэры намерены оставаться на своих нынешних должностях и в парламент пока что не пойдут).

Может ли будущая партия двух мэров оказаться «следующим этапом разводки Юго-Востока»? Сторонники такой версии описывают ситуацию так: «на президентских выборах «выпустили пар» с Зеленским, сейчас Кернеса и Труханова запустят». Такой вариант, конечно, исключить нельзя в процессе работы нового созыва Рады.

Сторонники нового проекта, напротив, утверждают, что инициаторы создания партии подразумевают совсем другое — защиту и самих себя, и своих избирателей. Пусть даже не без помощи Коломойского, который заявляет, что поучаствовал в оформлении инициативы двух мэров в качестве консультанта.

Однако, почему же тогда Кернес и Труханов не появились в партии «Слуга народа», создающейся под президента Зеленского? Видимо, там к мэрам Харькова и Одессы вдумчивый интерес никто не проявил.

Коломойский же, судя по его действиям и контактам, раскладывает яйца в разные корзины. Ведь он одновременно с консультированием мэров осыпает комплиментами главу МВД Авакова, жесткого критика Кернеса-Труханова.

Олигарх недвусмысленно сказал следующее: «Я думаю, Аваков находится сегодня в том положении, что ему вообще ни с кем не надо идти. Он сам по себе величина. Если он никуда не пойдет, точно останется [министром]. Ну, процентов 90. А он всех устраивает. Он гарант. Он раскрыл все эти заговоры с этим подкупом. Всё испортил Пете. Он всех устраивает. Я думаю, что на этих выборах, если они пройдут идеально, полиция и органы внутренних дел сработают как на президентских».

Всех — да не всех. Кернес ведет с Аваковым непрерывную войну за город с 2006 года и обоснованно подозревает в организации покушения. Да и с Тимошенко, настроенной к харьковчанам крайне враждебно, Коломойский в последние дни, утверждает украинская пресса, контактировал «по три раза за ночь», как в комсомольские времена колхозного сеновала в поездках на картошку.

Поэтому не исключено, что место подле Зеленского от Харькова может быть занято кем угодно, например, Аваковым, или не занято вообще никем. А может и вообще всплыть позорная фигура вроде Инны Богословской, которую за пособничество штурмовикам и хунвейбинам Кернес назвал «политической проституткой и бабочкой-личинкой». И тогда в лице киевской власти появится слон, который разгромит город со всем его хозяйством и населением, так и не поняв, на что он наступил, так как под ноги не смотрит. Ведь враг – не обязательно из другого региона родом и воспитывался в карпатских схронах. Он может быть и местного происхождения, но с целым мешком обид и претензий.

В пользу партии Кернеса-Труханова в Харькове будут играть такие настроения: опасность появления врага или полного игнорирования местных чаяний очень высока. При любой попытке смены власти на месте из центра город ожидает новая полоса не просто передела собственности, кадровых изменений и сведения счётов, но репрессий. И это угрожает распадом работающего при Кернесе механизма управления.

Кстати, у многих наблюдателей возникает вопрос, почему мэры крупнейших городов Юго-Востока не присоединились к проекту Медведчука-Рабиновича?

Если говорить о Харькове, то у Геннадия Кернеса и большинства влиятельных харьковских деятелей при хороших отношениях с Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко нет дружбы с Виктором Медведчуком, который мелочно мстит местной элите за бизнес-разногласия 14-20-летней давности. Кто-то не подружился с его бизнесом еще в 90-е, кто-то выиграл выборы у его ставленника в 2002 году, а кто-то, как Михаил Добкин, ушел от него в 2006 году в Партию регионов. И далее были случаи, когда команда Медведчука практически действовала в унисон с командой Авакова, поддерживала обиженных на городскую власть персонажей и активно не желала общаться с местной элитой.

Харьковская элита обоснованно подозревает Медведчука в соучастии создания российского санкционного списка, куда попали почти все заметные представители небандеровской и немилитаристской части харьковского политикума. Тем самым, у них нет возможности донести свои взгляды и подходы российским властям и общественности. А в России, как и в Киеве, в том числе и поэтому, мало знают о том, что такое современный Харьков и люди, представляющие интересы его жителей.