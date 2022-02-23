О московском болоте и посольской глупости

Новости Украины

Посольство США на Украине опубликовало презабавный твит – серию размещённых попарно фотографий, снабжённых подписями «Киев» и «Москва», с указанием даты под каждой парой: 996 год, 1011 год, 1070 год, 1108 год. На киевских фотографиях изображены знаменитые храмы: Десятинная церковь, Софийский собор, Выдубицкий монастырь, Михайловский собор. На московских – одно и то же изображение: лес да болото.

Годы, кстати, не всегда указаны точно (позволю тут себе небольшое отступление от главной темы). Например, Софийский собор в Киеве был заложен не ранее 1017 года (называются и более поздние даты). Просто некая дамочка, занимавшая в 2011 году пост генерального директора Национального заповедника «София Киевская», опасаясь, что не досидит на должности до тысячелетнего юбилея древнего храма, решила перенести торжества на более ранний срок. Под юбилей ведь можно и увеличенное финансирование из госбюджета получить, и премии, и государственные награды.

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С несколькими подручными она сделала «научное открытие». Дескать, собор был заложен не в 1017-м году, а раньше – в 1011-м. Соответственно, в 2011-м нужно отмечать тысячелетие со времени основания храма. Такие манипуляции с историей – на Украине дело обычное.

Тогдашний же президент Украины невежественный Виктор Янукович, охотно согласился с предложенной датой. Псевдоюбилей отпраздновали торжественно.

И, надо сказать, предчувствия ушлую чиновницу не обманули. С должности она вскоре слетела. Но после госпереворота 2014 года вновь вернулась на прежнее место. А в 2017 году торжественно отпраздновала ещё один юбилей, на сей раз – тысячелетие со времени первого богослужения в Софийском соборе.

Но суть, конечно, не в этом (тонкостей украинского обращения с историческими датами американские дипломаты могли и не знать). Посольский твит преследовал очевидную цель: потроллить Россию, подчеркнуть, что в то время, когда Киев был высокоразвитым культурным центром, на месте будущей российской столицы лягушки в болотах квакали да медведи бегали в окрестных лесах.

Троллинг, безусловно, глупый, позаимствованный американцами у современных украинских пропагандистов (а у них умному не научишься). Хотя с точки зрения исторической достоверности – всё верно. Киев, в самом деле, основали гораздо раньше Москвы. И столицей (правда не Украины, которой ещё не существовало, а Руси) он стал, когда на территории, где позднее возникла Москва, обитали лишь животные.

Что, между прочим, никто никогда не скрывал. С детства помню строки из написанной ещё в сталинское время поэмы Натальи Кончаловской:

«Где теперь Москва-столица, Раньше жили зверь да птица».

И далее, о несколько более позднем периоде истории:

«Столицей Киев был тогда, Была Москва деревней скромной».

Ну и что? Одни города возникли раньше других. Столицы многих государств на протяжении истории менялись. В американском посольстве об этом не знали?

Ныне заштатный городок Гнезно был столицей Польши, когда на месте Варшавы квакали, наверное, такие же лягушки, как и в старых московских болотах. А сравнительно небольшой немецкий город Ахен стал столицей Империи Карла Великого, когда на месте будущего Берлина, обитали, вероятно, такие же медведи, как и в лесах близ Москвы.

Сначала резиденцией германских монархов являлся Ахен. Потом (намного позднее) – Берлин. А в Польше сначала – Гнезно. Потом (опять же, намного позднее) – Варшава.

Это как-то унижает поляков и немцев? Делает ущербными берлинцев и варшавян? Совсем нет. Зато упомянутый факт ещё раз напоминает, что и Ахен, и Берлин – это Германия. И Гнезно, и Варшава – это Польша.

Точно так же, как приведённый посольством США на Украине факт напоминает о том, что и Киев, и Москва – в разное время были столицами Руси (с чего бы иначе сравнивать эти два города?). Не думаю, что американцы хотели напомнить именно об этом, но получилось так.

Подобных примеров можно много найти в истории.

А в качестве ответа на американо-украинский троллинг достаточно задаться вопросом: кто обитал в 996-м или даже в 1108-м году на месте Львова, нынешнего расположения посольства США на Украине? Тоже представители фауны! А что находилось, ну, пусть даже не в 12-м, а в 16-м или 17-м столетии там, где теперь расположен город Вашингтон? Болота? Леса? Прерии? Там лягушки квакали или мустанги паслись?

Курьёзно, что «недостаточной» древностью Москву попрекают дипломаты из США, страны, любой город которой по возрасту намного уступает Москве. Тут бы российскому посольству в Вашингтоне опубликовать аналогичный твит. Но американцы юмора, наверное, не поймут, ибо не в курсе глупости своих дипломатических представителей на Украине.