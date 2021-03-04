Обнародована прослушка видного силовика со всей суровой правдой о беломайданщиках

04.03.2021, Москва, Елена Острякова

Оппозиционная организация Bypol, объединяющая беглых белорусских силовиков-предателей, опубликовала запись, на которой якобы бывший министр внутренних дел Белоруссии после назначения его на должность помощника президента по Гродненской области Юрий Караев произносит речь перед бывшими подчиненными.

Уходящий министр оценивает ситуацию, сложившуюся в стране после президентских выборов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы во многом не угадали. Как говорится, генералы готовятся к старой войне. И войска, и ОМОН готовились к тому, что было в 2010 году. Это ошибка. Жизнь показала, что те площади и их разгон, и на этом разошлись, уже нет. Противник другой: он более маневренный, он одновременно бьет во всех местах. Причем, не только по месту, но и по тематике. И больше всего в информационном пространстве. Растаскивает нас по времени, по заводам, по вузам. И вот у вас на все хватило сил.

За эти четыре дня группы «Атаки» вместе с ОМОНом и внутренними войсками спасли страну. Перевели это в более затяжное, но все же спокойное русло, где у нас появилась возможность одуматься. Уже планировать, а не просто отбиваться. Уже нападать самим и, в конце концов, от превентивных захватов на расходе, или во время перейти к преследованию противника», – сказал Караев.

Он сравнил действие белорусских правоохранителей в отношении Беломайдана с боевыми действиями, которые вела российская армия в Чечне.

«Мы уже стали входить на их территорию, мы уже стали их преследовать. И мы уже с остальными органами национальной безопасности: с комитетом, армией, погранвойсками, – их преследуем. И они уже бегают от нас», – сказал Караев.

Участникам Беломайдана он дал весьма негативную оценку.

Белорусский народ туповатый и недалекий в большинстве своем. Вот правильно говорят – «жирные обыватели». Они никогда ни за кого. Они за то, чтобы им жилось лучше и даже спокойнее. Дальше пяти метров вокруг себя они не видят. Они, сука, не читают. У них потребности ограничены – их личное благосостояние. Потом они начинают размышлять от скуки, какой могла бы быть страна. Они очень легко поддаются влиянию извне, когда готовые выводы им преподаются журналистами, политологами, телеграм-каналами. Сами они ни анализировать, ни думать не умеют.

Не государевы они люди. А мы с вами государевы, которые на обеспечение этого населения, его величества обывателя работаем. Они не благодарны нам. Благодарны они будут, когда нас лишатся и когда похудеют до костей и вспомнят, какая была страна. А может, проанализируют, кто ее выбирал. Так и хочется дать им попробовать этого. Ну, суки, ешьте! Но потом же назад ничего не вернешь. Не имеем мы права дать им попробовать сравнение, как могло бы быть.

Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами, чиновникам. Ну и особенно если вам: всё бросайте и находите эту тварь – и убирайте», – сказал Караев.

Он также поделился с личным составом мемом, который у него родился по итогам разгона Беломайнана: «Синей жопой спасли страну», – намекнув на синяки, которые получили протестующие в ИВС на улице Окрестина. Напомним, после этого оппозиционеры выкладывали в интернет фото своих ягодиц.

Запись была сделана в конце октября или начале ноября 2020. К этому же периоду относится и другая аудиозапись, вброшенная оппозицией в январе. На ней якобы тогдашний начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков беседует с подчиненными по итогам свой встречи с президентом. Он призывает подчиненных активней использовать в отношении протестующих оружие и спецсредства и предупреждает о репрессиях в отношении силовиков, которые, по его мнению, неминуемо последуют в случае победы Беломайдана.