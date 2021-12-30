Общественника из Республики Сербской вынудили вручить помощь детям Косово на границе

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Председатель Комитета помощи Косово и Метохии из Баня-Луки (Республика Сербская) Милорад Арлов, которому албанские сепаратисты запретили доступ в край, раздал подарки косовским детям на административном переходе «Яринье».

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Помощь в размере 400 евро (100 евро в месяц) от анонимного жертвователя были переданы Николе Максимовичу из Косовской Каменицы, Илье Ристичу из Ново Брдо, Анастасии Михайлович из Грачаницы, семье Вукович, состоящей из двенадцати человек, и Давиду Ракичу из Косовской Митровицы.

Арлов также передал шесть компьютеров представителям Содружества детей с особыми потребностями «Поддержи меня – 9 января» из Косовской Митровицы, которые были переданы новосадскому Содружеству сербов с Косово и Метохии «Видовдан».

Микица Максимович, отец маленькой Николии, перенесшей серьезную операцию на сердце, поблагодарил Арлова и особенно анонимного донора, который поддерживал жизнь его семьи почти пять лет.

Арлов сказал, что передаст слова благодарности благотворительной организации Республики Сербской, которая за последние шесть лет предоставила 36 тысяч евро детям из Косово и Метохии. Стипендии были выданы на стороне административного перехода Яринье со стороне Сербии, поскольку власти самопровозглашенного Косово запретили въезд общественнику из Республики Сербской.

Благодаря поддержке учреждений и граждан Республики Сербской близится к завершению строительство Дневного центра поддержки «Поддержи меня – 9 января» в Косовской Митровице для детей и молодежи с ограниченными возможностями. Это учреждение для нужд 158 детей площадью 714 квадратных метров общей стоимостью 280 тысяч евро.