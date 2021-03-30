«Очередное днище» – Москву заваливают гомосексуальной литературой

30.03.2021, Москва, Елена Острякова

Целый стенд на ярмарке интеллектуальной литературы в Москве Non/fiction-2021 был посвящен проблемам гомосексуалистов.

Этот факт возмутил известную радиоведущую Анну Шафран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нон-фикшн опять пробивает очередное днище. Казалось бы, вы заявили, что политике на вашей выставке – не место. И что мы видим? Целый стенд литературы про содомитов и для содомитов, и о том, что содомия – это нормально.

Вы, конечно, можете сказать, что содомия – это не политика, и если бы мы жили полвека назад, я бы с вами согласилась. Тогда это был медицинский и юридический вопрос.

Но сейчас, в 2021 году – это чистая политика. Выделяя целый стенд под содомию – вы чётко обозначаете свою политическую позицию. И она идёт вразрез с интересами государства и общества, за которые мы голосовали в прошлом году, когда вносили поправки в Конституцию.

Напомню, что 2 года назад мне отказали на этом самом Нон-фикшне в презентации книги «Государство чести. Монархия – будущее России». Вот так интересно получается – содомитам можно, а консерваторам нельзя. И вы говорите, что вне политики?», – написала Шафран в своем телеграм-канале.

Ранее на Non/fiction разгорелся скандал из-за отмены презентации книги пресс-секретаря блогера-уголовника Алексея Навального Киры Ярмаш, которая сейчас находится под домашним арестом.