Одесса. Бандерштат против Города-Героя

19.10.2021 00:58 (Мск), Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Сегодняшняя Одесса — город чудовищных контрастов. И вот вам очередной пример. Практически одновременно происходят два события.

Первое. Одесса осиротела еще на одного легендарного освободителя города от фашистов, торжественно проводив в последний путь Николая Ивановича Москового. В прошлом — сапера, и разведчика, участника штурмовых групп, закончившего «свою» войну лишь к 1948 году, так как надо было разминировать территории, на которых шли бои.

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Николаю Московому было 97 лет. Хоронили его с почестями — почетным караулом и оркестром. Высказать соболезнования пришли и чиновники, а мэр Геннадий Труханов заявил, что «Николай Московой оставил после себя великую память о подвиге, которую обязательно нужно передавать подрастающему поколению одесситов».

Теперь в живых их осталось только трое — освободителей Одессы…

В официальном некрологе упомянуты воспоминания Николая Москового о Дне освобождения Одессы — 10 апреля 1944 года:

«Стояла морозная, зимняя погода. Мы шли пешком, даже тракторы и танки не везде могли проехать. И обычные гражданские люди из окрестных поселений помогали нам — солдатам: несли вещи, боевое оружие, припасы. Благодаря нашему сплочению и самоотдаче мы смогли победить врага и завоевать эту Великую Победу!».

Вечная память герою!

И второе событие. Кто-то в очередной раз поджег рукотворный, или как его еще называют, народный мемориал у Дома профсоюзов в память о жертвах «Одесской Хатыни». А ведь они тоже, хоть и без оружия, хотели «победить врага», скандировали «фашизм не пройдет!», чтобы настоящим героям-освободителям, таким как Николай Московой, в глаза было смотреть не стыдно.

«В полицию поступило сообщение, что группа неизвестных подожгла цветы и записки в память о погибших 2 мая 2014 года. Возгорание было ликвидировано», — сообщили в пресс-службе полиции и отрапортовали о возбуждении дела по статье «Хулиганство» и о том, что правонарушители устанавливаются.

И что я, просто по-человечески, как одесситка по этому поводу думаю? Что честь и хвала руководству города, проводившему в последний путь героя — понятно, что какой-нибудь Садовой на похороны советского ветерана, умершего во Львове, не примчался бы. Только почему при явной демонстрации уважения к борцу с фашизмом, не видно никакого уважения к тем борцам, чьи фотографии вновь сожгли? И что там «подрастающему поколению одесситов» передадим в итоге?

Кстати, трансляции с камер видеонаблюдения у Вечного Огня находятся в свободном доступе, чтобы сразу шугать рагулей, устраивающих на мемориале пикники с поджаркой сосисок. А вот реакция на постоянные акты вандализма и уничтожения народного мемориала… Да прямо скажу — как на мусор. Ни охраны, ни видеозаписей.

Напомню, что в Одессе до сих пор не установлена даже памятная табличка погибшим от рук украинских националистов одесситам. Семь лет с момента трагедии память погибших оплевывалась — ни мемориала, ни результатов расследования, ни привлечения к ответственности даже тех палачей, которых знает весь мир по видео из интернета.

Семь лет травли скорбящих и плясок на костях, когда даже робкая попытка депутатов Одесского райсовета установить на Куликовом поле памятный знак, аукнулась истерикой фракции «Европейская солидарность» с заявлением в СБУ об «откровенно пророссийском решении».

Вот и получается жизнь в вечном когнитивном диссонансе. Ты думаешь, что воздухом Города-Героя дышишь, а в затылок тебе зловонием дышат поджигатели и убийцы, между собой называющие Одессу Бандерштатом. И да, на их стороне сила.

А хулиганов если и найдут, то как накажут — пожурят, проведут профилактическую беседу: «Ай-ай-ай, фу, нельзя делать шкоду»? А, между тем, убийцам одесситов за семь лет и этого не сказали…