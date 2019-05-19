Одесса: Когда идиоты маршируют

19.05.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Знаете, молодой человек, когда в очередной раз некто проводит «марш за усе хорошее против гнусного зла и вселенской каки», я не без печали понимаю: – таки опять какие-то прохиндеи решили заработать пару копеек без труда, пыли и копоти, паразитирую на премерзкой ксенофобии или фальшивом патриотизме…

К чему это я? Да к тому, что в моем городе и вчера, и сегодня, прошло аж целых два подобных мероприятия. Вчера – граждане, почему-то решившие, что поводом для гордости может быть сексуальная ориентация, продефилировали по центру Одессы с лозунгами типа «Мы за нормальную семью и против гомосеков».

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А сегодня – в очередной раз, не слишком многочисленные ряженые в вышиванках, прошли практически тем же путем, уныло гордясь своей национальной принадлежностью к украинскому народу…

Конечно, вы спросите – а что плохого в том, что сознательные люди протестуют против засилья извращенцев, или – прославляют свою нацию нехитрым методом демонстрации этнических рубах китайского производства. – Да сущая мелочь, которая заключается в том, что поводом для гордости нормального, самодостаточного человека, может быть многое – от спортивных побед до достижений на ниве искусств, науки или даже политики, будь она неладна!

Но когда отдельные граждане или коллективы оных устраивают всяческие акции на предмет того, что они «самые правильные по праву той или иной ориентации или самого факта рождения» – жди беды! Потому как, смердит от этого банальным фашизмом до невозможности!

Вот и вчерашнее действо-шествие вроде бы, посвященное защите прав нормальных морально и физически жителей нашей страны, вызывает у меня большие сомнения. Почему? – да потому, что все это в очередной раз явно попахивало национал-кретинизмом и спекуляцией.

Ведь организовали его «волонтеры» из профашистского «Национального корпуса», напрямую связанного с карателями банды «Азова», и – компашки под названием «Украина – это мы», от коей попахивает абсолютно той же ориентацией.

Да и декларации организаторов на предмет «эгиды» христианских конфессий, вызывают не меньшее сомнение. Ибо среди тех «жрецов и патеров», что поддержали эту акцию, были представители униатов, баптистов, неких неведомых нам вовсе «церквей», но – напрочь не было иерархов ни канонического Православия, ни прочих действительно, влиятельных в Одессе конфессий.

Почему? – Да по одной простой как апельсин, причине: отнюдь не одобряя содомию и прочие в принципе, мерзкие для верующего (и просто нормального!) человека, извращения, Православная Церковь относится ко всей этой публике как к заблудшим братьям во Христе, жалея их и желая им просветления и вразумления. Но никоим образом – не стремится унизить этих несчастных. И уж точно – не призывает свою паству годиться своей сексуальной ориентацией. Потому как – норма – не повод для гордости, переходящей в грех и пагубу гордыни!

Право, вспоминаю я относительно недавние времена, когда начали нам навязывать «европейские ценности», пытаясь доказать то, что сексуальная патология – это вариант нормы, а порок – всего лишь, право выбора свободного человека … И понимаю – уже тогда, расширяя пресловутые «окна Овертона», наше общество начали увечить, ведя его к полной шизофрении. И… делали это те же персонажи, что ухитрялись совмещать в себе «стремление к европейским стандартам терпимости» и – зоологический национализм.

И когда часть тех же деятелей, что гнали нас в Европу поганой майданной метлой, одновременно пытается откреститься от безобразной, но общепринятой там идеологии не только принятия извращенности как нормы, но и привилегий носителей порока как едва ли не «более равных среди прочих», я понимаю – больная идеология майдана окончательно свихнулась!

Потому как – для нормального человека все просто: норма есть норма, болезненные же состояния достойны сожаления, а не признания. И никогда люди морально и психически здоровые не уподобятся извращенцам, манифестирую свои сексуальные пристрастия.

И всяческие парады и демонстрации на сей предмет – тоже патологичны. Не нуждается добро в оправдании, а элементарная христианская (и не только!) мораль – в публичных шествиях. Оправдываются только те, кто не уверен в своей изначальной правоте, или тайно сам страдает пристрастиями нездоровыми.

Пытаются выпячивать свою «правильность» только те, кто в ней не уверены и сомневаются. И дела личные и, пардон, постельные, должны таковыми и оставаться, на люди отнюдь не выносясь.

Да, спросите вы, а причем же здесь нынешний «парад вышиванок»?! Где сексуальная ориентация, и где приверженность к национальным ценностям? – Да при том же! Гордиться что своей «биологической правильностью», что – принадлежностью к той или иной, пусть даже и «титульной» нации, одинаково пошло и неприлично. И любой вариант эксгибиционизма – хоть сексуального, хоть национального, заслуживал всегда в Одессе одной хлесткой, но справедливой характеристики: «О, опять п…ы» парадом идут!». Вне зависимости от того, о ком шла речь – извращенцах ли или их мнимых антагонистах, либо – не менее извращенных борцах за «чистоту расы и крови».

Ведь те, кому нечем гордиться, кроме своих половых пристрастий или происхождения, в принципе, больны в равной степени. И столь же чужды многообразной и по настоящему, терпимой Одессе, как и любые прочие уроды.

А посему – и их марши и парады нам глубоко противны и не интересны. И уйдут они вместе со всей этой майданной пеной, смытые вечными волнами Черного моря. Как ушло и многое другое, наносное и уродливое.