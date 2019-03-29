Один из лидеров майданщиков в Сербии анонсировал «инциденты и насилие»

29.03.2019, Белград, Ксения Голуб

Один из лидеров оппозиционного «Союза за Сербию» Драган Джилас, организатор антиправительственных акций протеста в Белграде, предупредил официальные лица США о якобы существующей угрозе кровопролития из-за политического противостояния с сербскими властями.

Об этом Джилас заявил в интервью радиостанции «Голос Америки», комментируя свои встречи в Вашингтоне с представителями Госдепа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нынешняя атмосфера в Сербии такова, что возможные выборы могут привести к инцидентам и насилию, и я донес это до американских собеседников», – сказал оппозиционер, которого цитирует официальный сайт «Союза».

Джилас вновь заявил, что призывает своих последователей бойкотировать любые выборы в Сербии, которые оппозиция считает заранее нечестными.

На вопрос журналиста радиостанции, как же можно поменять правительство, не участвуя в выборах, Джилас фактически признался в готовности реализовать майданный сценарий – он привел в пример ситуацию в Македонии. «Это можно сделать через различные формы давления, через гражданское неповиновение», – сказал политик.

Он отметил, что постарается в будущем обеспечить мирные формы протеста, однако гарантировать этого, якобы, не сможет.

Следует расценивать слова Джиласа об «инцидентах и насилии» как угрозу силового варианта, который несет риск жертв?

«У тех, которые хотят вызвать кровопролитие, нет достаточных сил и средств для этого. А, с другой стороны, государство может опередить и не допустить таких попыток. И, я уверен, что оно их вообще не допустит», – сказал «ПолитНавигатору» белградский политический обозреватель Драгомир Анджелкович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее президент Сербии Александр Вучич объявил о готовности провести досрочные выборы в парламент – Скупщину. «Выборы состоятся или в июне, или весной следующего года», – сказал глава государства.

Внеочередную избирательную кампанию поддержал президиум Сербской прогрессивной партии (СПП), возглавляемой Вучичем. Этим шагом президент выбивает козыри разношерстной оппозиции, которая уже несколько недель проводит митинги с требованием смены власти.

Для Вучича досрочные выборы не представляют опасности – по замерам социологов, он остается лидером рейтингов в Сербии.

Оппозиционный «Союз за Сербию» в ответ призвал бойкотировать любые парламентские выборы, которые заранее объявлены нечестными.