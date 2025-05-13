Одна удачно попавшая ракета хуситов мигом выправит цены на нефть

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Цена нефти «Брент» после кратковременного падения выросла до 65,5 долларов за баррель. Падение было вызвано паникой в связи с решением восьми стран ОПЕК+ отказаться от добровольного ограничения добычи. Олигарх Олег Дерипаска поспешил предсказать падение нефти до 45 долларов за баррель и рост курса доллара до 125 рублей. Однако рост цен на нефть может продолжиться, если сработает эмбарго, которое наложили на американскую нефть йеменские хуситы.

Об этом эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил в интервью радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Объявлено эмбарго на любые перевозки нефти и нефтепродуктов, произведенных в США. Хуситы, Йемен, они предупредили. Если вы умудрились нанести удар по нашему нефтяному борту, ждите: где увидим – там утопим. Причем, она не ограничивают себя Красным морем. Потопят в любом проливе возле Суэцкого канала. Может быть, это поднимет цены. Одно удачное попадание может все сильно изменить», – сказал Марцинкевич.

Несмотря на то, что президент Дональд Трамп после ряда ударов по объектам хуситов объявил об окончании кризиса судоходства в Красном море, кризис там не исчерпан. Минувшей ночью Йеменские хуситы сбили 23-й беспилотник США MQ-9A Reaper. По данным шведского банка SEB, объемы судоходства в Красном море продолжают снижаться, и в настоящее время примерно на 50% ниже показателей 2023 года.

Почти одновременно пришло сообщение Минэнерго РФ о том, что Россия и Йемен активизируют сотрудничество по линии ТЭК.

Активность хуситов – не единственный фактор, который может вызвать рост цен на нефть. По словам Марцинкевича, война пошлин, развязанная Трампом, и его угрозы в адрес Ирана – также повлекут взлет цен.

А вот решение 8 стран ОПЕК+ (включая Россию) поднять добычу на 411 баррелей на цены повлияет минимально, поскольку, по расчетам картеля, сезонный спрос на топливо увеличит потребление на миллион баррелей.