Охлобыстин: «Мировая война неизбежна»

06.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Третья мировая война неизбежна, но именно России суждено спасти человечество. Об этом в ходе презентации своей новой книги «Запах фиалки» заявил российский писатель, актер и кинорежиссер Иван Охлобыстин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Она неизбежна, совершенно очевидно, что она неизбежна по всем признакам, включая религиозные. Будем молиться, что это произойдет с минимальной утратой человечества и с максимальным приобретением понимания, как жить в мире. Потому что такого уровня агрессии человечество не достигало уже добрые 3-4 тысячи лет.

Сейчас же еще заработают эти дьявольские законы рынка, некоторые вещи нельзя отменить. Продукт выпущен, значит, он должен быть как-то использован. Сейчас военно-промышленный комплекс США потребляет триллионы. То же самое происходит с нашим ВПК. Куда-то где-то это должно отстреливаться», – пояснил он.

«Для нас есть и добрые новости. Как подсказывает история, в силу того, что мы несем на себе такую опцию Третьего Рима, не придет Конец света, пока из строя не будет избран сдерживающий, по-гречески это «катехон». Раньше он был на Византии, а потом, волей множества обстоятельств, был передан России. Потом были пророчества наших старцев, в коих я верую всем сердцем, относительно того, что Москва – Третий Рим, и четвертому не бывать. Вот это реперная точка.

Нас называют ордой – это правильно. В этом нет ничего обидного, это просто наименование деревни или аула. В нас же намешано от варягов до чукчей, мы знаем все, мы одновременно хорошо понимаем и англосакса с его холодной рыбьей логикой, и эту восточную калинку-малинку арабов, с их восточными дикостями и страстью к рахат-лукуму, потому что все они в нас есть, мы – цивилизация.

Сталин правильно определял, что он русский грузин. Вот русские – это принадлежность не к нации, а к цивилизации, в границах которой царствует дух Третьего Рима», – резюмировал Охлобыстин.