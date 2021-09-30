Окулистка Навального публично клянётся больше не воевать с государством

30.09.2021 18:17 (Мск), Москва, Елена Острякова

Глава организации-иноагента «Альянс врачей» Анастасия Васильева прокомментировала свою недавнюю просьбу не ассоциировать ее с другой экстремистской организацией-иноагетом, созданной блогером-уголовником Алексеем Навальным.

Она сделала заявление на youtube-канале своей организации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, это мое решение. Оно было обсуждено и поддержано всей моей командой и всем профсоюзом. Прежде всего потому, что «Альянс врачей» был создан, чтобы помогать. И мы работаем и тратим силы не на войну с государством, на помощь нашей стране и людям», – сказала Васильева.

Она признала, что получала финансовую, медийную и юридическую поддержку от навальнистов.

«Но тем самым нас втянули в политику. Мы и сами того не понимая стали пешками в чужой игре. А нам всего лишь хотелось помогать людям. Поэтому я и моя команда ставим на первое место медицину, а политикой – есть кому заниматься. Что дальше? Мы будем дальше работать, помогать медработникам и своей стране. И будем не воевать с государством, а направим все силы на помощь людям», — обещает Васильева.

Напомним, созданный в 2018 году «Альянс врачей» специализировался на организации забастовок среди медработников. В том числе, они сеяли панику в 2020 году, рассказывая о высокой смертности врачей от коронавируса. Васильева активно поддерживала Навального, принимая участие во всех акциях в его поддержку. Она ездила митинговать под колонию, в которой блогер-уголовник сейчас отбывает срок за мошенничество.

В настоящее время Васильева находится под судом по так называемому санитарному делу. Зимой она призывала людей выйти на массовые акции, несмотря на пандемию.