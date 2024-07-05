«Окунулись в море – и бегом назад» – в Севастополе призвали граждан отказаться от солнечных ванн

Севастопольские пляжи не предназначены в военное время для солнечных ванн, и укрытия не для того, чтобы отдыхающие могли спрятаться на время «воздушной тревоги».

Такое мнение в программе портала «ForPost» высказал директор Департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Объективная реальность говорит о том, что у нас война, и противник применяет запрещённые боеприпасы. И вообще – не время загорать на пляже. То есть, если вы хотите принять водную процедуру – это оперативно искупались в море и как можно быстрее покинули открытое пространство. Это наша объективная реальность. И правительство создаёт необходимые укрытия не для того, чтобы все загорали… и в случае чего прятались, а с точки зрения безопасности, когда оно необходимо. Поэтому не время долго находиться на пляжных территориях», – заявил он.

Ближе к концу июля Севастополь начнет устанавливать укрытия. Ответственность за их состояние и санитарную очистку будут нести балансодержатели территорий – операторы пляжей, Севдептранс, коммунальные предприятия.

«Оператор пляжа контролирует территорию, не допускает каких-то людей, которые могут нарушить санитарное состояние. Будем в процессе эксплуатации смотреть за участками. Может, появятся вопросы, которые мы, конечно же, решим. Не было такого вопроса, чтобы мы не рассмотрели и оперативно не решили задачу», – заверил ио вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов.

По его словам, на диких пляжах укрытий не будет, поскольку их «можно использовать только для прогулки». Тем более, что оператор пляжа, помимо оповещения людей через громкоговоритель, в случае сигнала тревоги будет выводить людей из воды.

«Мы ещё раз проведём работу с нашими операторами, чтобы те, кто не обращают внимания или не замечают, может плохо слышат, теоретически и такие есть, когда начинается оповещение выводили людей – и с другими гражданами покидали открытое пространство», – заверил Горлов.