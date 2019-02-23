Он первым попросил Путина ввести войска

23.02.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Еще 1 декабря 2013 года на одном из севастопольских сайтов было размещено обращение депутата горсовета Сергея Смолянинова к президенту РФ Владимиру Путину. «…Просим оказать военную и иную помощь братскому народу, Правительству и Президенту Украины для защиты суверенитета страны, русского населения Крыма и других регионов Украины. Просим согласовать с Правительством Украины ввод на территорию страны вооруженных сил Российской Федерации, для защиты от армии США и их НАТО-вских агрессоров», – говорилось в нем.

Сам факт такого обращения тогда украинские власти поспешили замять. Текст был заблокирован в Интернете, пресс-конференцию автора поспешно отменили. Спустя три месяца Смолянинов не стал заметным участником событий Русской весны. После воссоединения Крыма с Россией Сергей возглавил севастопольскую организацию партии «Родина», но уже в 2017 году демонстративно покинул ее, когда Москва запретила местным выдвинуть кандидатом в губернаторы бывшего депутата Верховной Рады Вадима Колесниченко.

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Корреспондент «ПолитНавигатора» в канун пятилетия событий Русской весны поинтересовался у Смолянинова, не жалеет ли он о своем обращении к российскому президенту.

Как возникла идея обратиться к Путину?

В стране творился ужас…

В ноябре 2013-го не было еще особого ужаса.

Но надо же анализировать все, что происходит в куче. Первого декабря мне уже было понятно, что в стране инспирируется очередной государственный переворот. Было четко понятно, что это делается под американским руководством, на американские деньги. Наглость зашкаливала настолько, что они уже собирали подписи на официальном сайте Белого дома за вооруженное вторжение на Украину для свержения законно выбранного президента Януковича. Мне было понятно, что будет плохо. Разгон студентов, работа в соцсетях, тренировочные лагеря, – все делалось для того, чтобы вооруженным путем поменять власть. Надо было что-то делать, чтобы защититься и привлечь внимание людей к проблеме.

Почему вы тогда в конце 13-го года решили, что Россия поможет? Она не совершала в тот момент никаких решительных действий. Невозможно было предположить, что Крым станет нашим.

Безусловно, трудно. В своем обращении я так далеко не шел. Я понимал, что все выступления в Киеве проводятся под фашистскими лозунгами, и населению в Крыму, которое достаточно радикально настроено в отношении собственной истории и языка, будет ох как тяжко. Мы попадали в зону риска, потому что мы русскоязычное население. Обращение к президенту дружественной державы было связано с попыткой защитить население. Я не думал, что защита пойдет так далеко.

Вы думали только о Крыме и Севастополе или надеялись, что порядок будет восстановлен на всей территории Украины?

Я просил согласовать с правительством Украины ввод войск для защиты русскоговорящего населения. Если бы мы тогда избежали государственного переворота на американские деньги, все было бы совсем по-другому. На Украине бы сейчас не было бы войны. У меня там осталось много друзей. Я тоскую по той Украине, в которой я жил. Сейчас там все очень нехорошо. Все говорят, что Янукович, которого в свое время все клеймили, по сравнению с Порошенко просто ангелок.

Вы тогда не получили по шапке в Партии Регионов, в которой состояли, за самодеятельность?

Я тогда получил по шапке от всех. На меня нажаловались в прокуратуру, СБУ, меня стали выгонять из Партии Регионов. Многие из нынешних героев плевали в спину и смеялись, назвали дурачком, запрещали показывать меня по своим каналам. Досталось от всех, но я не жалею, что так сделал. Тогда я был убежден, что это единственный правильный выход.

По сути Путин вас услышал в феврале 2014-го. Вы были довольны или, когда писали письмо, представляли себе это как-то иначе?

Когда страна в такой ситуации, ты не думаешь о себе. Свои какие-то низменные экономические желания уходят на второй план. То, что происходит сейчас в Севастополе, мне не нравится. Кризис власти абсолютный. Севастопольцев там практически не осталось. Ужасные цены, с которыми никто не собирается работать. Постоянно поднимаются тарифы. Государство выделяет огромные деньги, но они осваиваются непонятно как, преступно плохо. Если бы во времена, когда я был депутатом, кто-то бы перерыл крупнейший парк (Парк Победы) и бросил, его на вилах бы вынесли. Власть не эффективна. Все заняты политическими дрязгами, а не экономикой.

Вы вышли из партии «Родина», городскую организацию которой возглавили в 2014 году. А сейчас вы занимаетесь политикой на каком-то уровне?

Я ушел из партии «Родина», потому что политика в России сильно отличается от политики в Украине. Какое-то время я поучаствовал в общественном движении в поддержку президента, но потом политика в Севастополе стала грязной и бессмысленной, превратилась исключительно в борьбу за власть. О людях никто не думает.

Отношения с друзьями на Украине после всего случившегося не испортились?

Друзья на то и друзья, чтобы принимать целиком. Многие знакомые, да… Мы для них сепаратисты, предатели, на нас возбуждены уголовные дела. Там информационная блокада, все плохо, и я не вижу перспектив разрешения конфликта. Наверное, Западу выгодна такая нестабильная Украина. Невесело. Но я все равно не жалею о том, что я тогда написал это письмо. На тот момент это было логично. Войны было не избежать.

Если бы вы сейчас взялись писать письмо Путину, о чем бы оно было?

Я бы попросил уделить внимание нашему региону. Сюда присылают каких-то троечников. Да, Россия — большое сильное государство, но и Украины было чему поучиться. С точки зрения функционирования государства мы были впереди. Но местных эффективных менеджеров, которые знали город, убрали. Поэтому я бы попросил президента проанализировать, кого и зачем к нам присылают.