ООН ищет доказательства российских преступлений на порносайтах

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров опубликовали полную версию розыгрыша членов комиссии ООН по расследованию преступлений на Украине Ясминки Джумхур, Катрин Ардол и начальника управления офиса генпрокурора Украины по сексуальному насилию Ирины Диденко.

Эпизоды этого пранка были обнародованы еще в декабре, однако в полной записи есть пикантные эпизоды.

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Напомним, Вован и Лексус организовали для гендерного специалиста комиссии Катрин Ардол интервью по видеосвязи с украинским бойцом Николаем, которого сыграл российский актер. Николай рассказал ей, что российские солдаты насиловали его одновременно со свиньями, напившись виагры.

При этом «командир», освободивший Николая из плена (его сыграл Лексус) уверял, что видеозапись надругательства уже выложена на порносайтах. Этот момент вызвал живейший интерес у расследовательницы из ООН.

«Я понимаю, что это сложно, но я вас прошу рассказать мне, где эти видео», – спросила Ардол.

Лексус уточнил, интересуется ли его собеседница порносайтом.

«Я не интересуюсь порносайтами, но я расследователь, поэтому я пытаюсь делать мою работу хорошо. Я не спрашиваю вас, как это выглядит. Может быть у вас есть адрес, ггде бы я могла это достать», – настаивала Ардол.

Лексус отослал ее на порнохаб.

В полной версии пранка есть показательное признание украинского прокурора Диденко.

«Честно, у меня нет ни одного факта, когда насиловали наше мирное население», – сказала она.

Однако все эти несуразицы на помешали Ясминке Джумхур уверенно заявить, что Россию нужно наказать.