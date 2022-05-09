Оплеуха для Санду: В Молдове отпраздновали Победу под запрещенной символикой

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Празднование Дня Победы в Молдове началось глубокой ночью. Народное собрание Гагаузии внезапно собралось на внеочередное собрание и единогласно приняло постановление, разрешающее 9 мая 2022 года «ношение двух- и трехцветной ленты черно-желтого или оранжево-желтого цветов».

Этот внезапный демарш был направлен против кишиневских властей, которые в лице апелляционной палаты Комрата (столица Гагаузии) приостановили действие закона, разрешающего георгиевскую ленту в автономии.

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Теперь штрафы за ношение георгиевской ленты в Гагаузии не будут иметь законной силы, пояснил депутат НСГ Георгий Лейчу. Граждане автономии услышали своих избранников и смело пришли на возложение цветов в запрещенной официальным Кишиневом символике.

Не надела георгиевскую ленту только башкан Гагаузии Ирина Влах, хотя ранее она промульгировала скандальный закон и осудила запреты молдавских властей.

Ее подчиненные ленты надели.

Официальные власти Молдовы в 7 утра проследовали к мемориалу «Вечность» в Кишиневе и на пустынной площади возложили цветы под траурную музыку. В церемонии участвовали только премьер-министр Наталья Гаврилица и спикер парламента Игорь Гросу. Президент Майя Санду на церемонию не явилась. Спустя несколько часов ее администрация сообщила, что она заболела. Аннулирована также встреча Санду с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем, который сегодня прибывает в Кишинев.

«То, что Санду не участвует в праздновании 9-го Мая, означает лишь одно – она боится народа», – прокомментировал происходящее в своем ТГ-канале молдавский журналист Габриель Калин.

Когда молдавские власти убрались от мемориала к нему потянулись тысячи людей с цветами, знаменами и транспарантами. Георгиевские ленты надели немногие: бывший президент Игорь Додон, депутаты от Коммунистической и Социалистической партии, редкие ветераны и отважная молодежь.

Однако хитрые молдаване нашли, как обойти запреты.

Люди выходили в оранжево-черных одеждах и с такими же зонтиками.

Молодые люди, несшие огромный транспарант выстроились так, чтобы чередовались девушки в оранжевых майках и юноши в черных. Активно использовались разрешенные властями изображение военных наград с георгиевскими лентами.

А уж разрешением на красные флаги молдаване воспользовались в полном объеме. На центральной площади было развернуто огромное Знамя Победы. Перед «Вечностью», на шествии Бессмертного полка и автопробеге доминировали красные флаги. А самые смелые участники несли российские и приднестровские. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других молдавских городах.

«Главный вывод 9 мая – народ Молдовы законопослушен и изобретателен. Не разрешают Георгиевскую ленту – будут красные флаги, пионерские галстуки, Гагарин и море оранжевой и черной символики, но не лента, конечно. Власть разделила нас на “своих” и “чужих”. Мы – чужие для нее, но свои друг для друга. Спасибо власти Молдовы за наше единение!», – написала молдавская тележурналистка Елена Левицкая-Пахомова.

Политолог Александр Носович считает, что поражение потерпела не столько прозападная власть Молдовы, сколько управляющий ею Запад.

«Полный провал многолетних усилий западных спецов по стратегическим коммуникациям уничтожить культуру празднования 9 мая в Молдавии! Молдавия много лет была полигоном этой гигантской машины влияния. Политический режим там – грантократия, состояние экономики определяется её грантоемкостью, а в президентуре и правительстве сидят выпускники программ Джорджа Сороса. И тем не менее – полный провал. Кишинёв сегодня по празднованию Дня Победы не отличить от Тирасполя. Два берега Днестра сошлись за счёт общей ценности, какой является 9 мая», – написал Носович.