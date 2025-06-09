Отставной американский адмирал взялся поучать Трампа – как напугать Путина

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО адмирал в отставке Джеймс Ставридис решил дать совет президенту США Дональду Трампу.

Он сделал это в эфире CNN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы сказал президенту Трампу, во-первых, пойди к Путину и скажи: эй ты знаешь, что российские активы в Брюсселе оцениваются в 300 млрд долларов. Давай сядем за стол переговоров, или мы используем это для восстановления Украины.

Во-вторых, ты мог бы сказать Владимиру Путину: я не хочу этого делать, но я предоставлю еще более совершенные ракеты большей дальности, больше разведывательных данных. Я буду помогать украинцам. Владимир, мы не хотим оказаться в таком положении. Давай сядем за стол переговоров.

В-третьих, я бы сказал: знаешь, Владимир, прямо сейчас в Сенате находится законопроект, который поддерживают около 80% сенаторов. Это наложило бы вторичные санкции на любую страну, которая ведет с тобой бизнес, включая Китай и Индию. Это нанесло бы серьезный удар по российской экономике», – трепался отставник.