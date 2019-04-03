Папаша Климент меняет профессию

03.04.2019, Симферополь, Александр Ростовцев

Судя по поступающей информации из правительства Крыма, в ближайшее время должен радикально измениться статус задержавшейся на полуострове секты «филаретовцев», а ныне «томосеков» церкви Порошенко.

«Помещения так называемого храма Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира в центре Симферополя могут быть переданы в безвозмездное пользование представителям новой Православной церкви Украины, если организация будет официально зарегистрирована по российскому законодательству. Об этом сообщила журналистам министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина», – информируют общественность ведущие российские СМИ.

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Но погодите в негодовании обвинять и пинать правительство Крыма за кажущуюся капитуляцию перед кучкой сектантов под предводительством папаши Климента Куща.

Ключевая фраза в сообщении крымского министра: «если организация будет официально зарегистрирована».

Оказывается, спустя пять лет после воссоединения Крыма с Россией, филаретовская лавочка, находившаяся в Крыму на птичьих правах, приняла внезапное решение подать документы на регистрацию в российское Министерство юстиции. И если Минюст официально зарегистрирует ПЦУ в Крыму, как религиозную организацию, то правительство Крыма, как бы оно не относилось к «томосекам», будет вынуждено передать лавочке Куща второй этаж здания в районе Центрального рынка Симферополя.

И не просто передать, а заключить с ними договор безвозмездного пользования, как того требует закон. То же самое произойдёт и с другими объектами недвижимости в Крыму, которым в своё время повезло не попасть в цепкие лапы раскольников.

Как дополнительно сообщила министр Анюхина, правительство Республики Крым, в свою очередь, направило иск в суд с требованием освободить от «томосеков» незаконно занятое ими здание бывшего ДК военного училища в Симферополе, находящееся в государственной собственности.

Причина всё та же: отсутствие у Куща и его шайки разрешительных документов российского образца.

«Данная религиозная организация свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ не привела и не является сейчас на территории Крыма ни плательщиком налогов, нигде на учете органов юстиции не состоит. В связи с тем, что у этой организации нет оснований находиться в помещении, Минимуществом и принимаются меры об освобождении данного помещения, и предъявлен соответствующий иск в суд», – уточнила Анюхина.

Далее, министр сообщила, что религиозная организация еще в украинский период заключила долгосрочный договор аренды на пользование зданием, где сейчас располагается храм: «Есть старый договор, но формально той организации, с которой он был заключен, не существует в правовом поле Крыма. У нас был срок для того, чтобы все юридические лица привели свои документы в соответствие с законодательством РФ, и он закончился в 2015 году. Все, кто не перерегистрировался, находятся в теневом поле, вне закона, но, чтобы расторгнуть какой-нибудь договор аренды земли, имущества, мы все равно должны обращаться в суд».

В то же время Анюхина подчеркнула, что власти Крыма не предпринимают «агрессивных мер» с привлечением силовиков для решения вопроса о возврате недвижимости государству, а тем временем самозванцы во главе с Кущом, по её словам, неожиданно решили выйти из тени:

«Насколько я знаю, а мы общались с Климентом, они намерены приводить свою деятельность в соответствие – уже обратились в Министерство юстиции, но на сегодняшний день положительного решения, я так понимаю, не имеют».

И вот тут возникает интересный вопрос: что конкретно заставило крымских «филаретовцев» после пяти лет тягания вола за причинное место опрометью мчаться в органы ненавистной им российской власти и срочно выбивать для себя легалайз и охранную грамоту?

Ответ, на первый взгляд, лежит на поверхности: страх потерять насиженное местечко и оказаться на улице. В противном случае папаше Клименту с присными придётся либо переквалифицироваться в управдомы (если ещё возьмут), либо уходить в катакомбы и там читать свои проповеди нетопырям и мокрицам.

Думается, что под явными мотивами экстренной легализации ПЦУ в Крыму скрываются и другие, более важные вещи, чем одно только желание «архиепископа» Куща оставить за собой капище.

Ещё год назад легализация «крымской епархии» УПЦ КП не принесла бы Клименту и его боссам каких-то серьёзных дивидендов, если не считать такую «малость», как возможность законно закрепиться на российской земле. Скорее всего, Климента предали бы анафеме в Киеве за такое решение.

Всё, однако, резко поменялось после выдачи «филаретовцам» заветного «томоса», переобувания УПЦ КП в ПЦУ и перемещения «крыши» вновь образованной религиозной лавочки из Киева под константинопольского Варфу, из-за которого открыто торчат уши США.

Если Порошенко и Филарет не видели перспективы и не горели желанием хорошенько «подогреть» своих людей в Крыму, утративших источники коммерческого обогащения, то у легальной ПЦУ в Крыму открывается масса возможностей для получения финансовой и прочей поддержки извне. Например, через того же Варфоломея и курирующих его американцев.

Учитывая, что филаретовская шарашка в Крыму прекрасно совмещала богослужения и оказание обрядовых услуг по демпинговым ценам с активной украинизацией, легализовавшаяся ПЦУ наверняка продолжит эту традицию, но уже как иностранный агент влияния.

Что такое религиозные секты под крышей иноагентов, расплодившиеся поганками по бывшим республикам СССР во время перестроечного и постперестроечного угара и хаоса, мы уже проходили.

Это и секта «Аум Синрикё», устроившая зариновую атаку в токийском метро, и матёрые промыватели мозгов из иеговистов и сайентологов, умеющих ловко облегчать карманы доверчивых граждан.

К счастью, отрезвление пришло вовремя и деятельность разрушительных шарашек, идентифицированных, как «тоталитарные секты», была пресечена.

Сам папаша Климент в свеженьком интервью Крым.Брехалиям сообщает, что его «вынудили пойти на эту меру» крымские власти, обязавшие его в трёхмесячный срок оформить разрешительные документы. Климент в эфире пожаловался на Порошенко, Нищука и других украинских чиновников, отказавших ему в поддержке на основании того, что Украина не контролирует ситуацию на полуострове.

В приступе ярости на пассивность киевской хунты, Климент довольно прозрачно потребовал от Поршенко начать наконец выполнять принятые его властью документы о «деоккупации» Крыма, а не сидеть на седалище ровно. Из чего следует, что деятельности ПЦУ в Крыму и «архиепископа» Куща, получившего чьим-то попущением российское гражданство, необходимо положить конец. Это явный враг, воспринимающий либерализм и долготерпение российской власти в Крыму, как слабость.

Опыт долгих лет и упоротое состояние папаши Климента доказывают, что секта ПЦУ, как яркий представитель воробандеровского режима, установившегося на Украине, вместо идей мира и братской любви будет плодить чуму и сеять ненависть, раз уж её главари открытым текстом благословили карательную операцию в Донбассе. Чёрного кобеля не отмоешь добела. Эту зловонную кучу давно пора вынести из Крыма на лопате.

Не будем предсказывать, какой вердикт вынесет суд в отношении так называемого храма равноапостольных князей Ольги и Владимира в Симферополе, но всё говорит за то, что поезд папаши Климента уходит за Перекоп и ему на самом деле придётся менять профессию.