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Комитет ветеранов войны Хорватского Сабора постановил отремонтировать мемориальное кладбище коллаборационистов – усташей и домобранов, на территории кладбища Мирогой в столичном Загребе.

Таким образом, памятники палачам будут находится рядом с братской могилой жертв – 900 сербских детей, убитых усташами в Козаре.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», за предложение Комитета ветеранов войны (90-х) проголосовали все депутаты от фракции правящей национал- консервативной партии Хорватское демократическое содружество. При этом депутату от Социал-демократической партии якобы помешали приехать на голосование по усташескому кладбищу обстоятельства, и против реабилитации памяти нацистских изуверов проголосовала только депутат от «Рабочего фронта» Катарина Пеович.

«Оппозиции в Хорватии, когда дело доходит до опасного исторического ревизионизма – нет, к сожалению, – прокомментировала произошедшее Пеович. – Есть единственный барьер «Рабочего фронта» и левых партий, которые действительно борются за цивилизационную гигиену».

Согласно решению хорватских депутатов, реконструкция захоронений нацистских прихвостней и палачей пройдет на площади в 3 тысячи 700 квадратных метров, на что из бюджета выделены 300 тысяч евро.

При этом, что характерно, в том же Мирогое расположена братская могила около 900 сербских детей, замученных усташами в Козаре и Подкозарье в 1942 году. Таким образом, палачам и их жертвам придется лежать вместе.

Сербские дети – узники усташеского концлагеря.