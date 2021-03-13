13.03.2021, Москва, Анатолий Касьянов

Американские военные проводят патрулирование на северо-востоке Сирии в районе города Аль-Маликия. Передвижение военнослужащих армии США замечено в провинции Хасака.

Военное руководство США планомерно укрепляет позиции в восточных районах Сирии, где подразделения Пентагона незаконно находятся с 2014 года. В начале марта в регион были переброшены дополнительные подразделения, а также оружие и боеприпасы.

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Интерес Вашингтона к этому сирийскому региону связан с нефтяными месторождениями, в районе которых расположились американские военные. Под прикрытием борьбы с боевиками ИГ (организация запрещена в России) американские военнослужащие организовали подпольный нефтяной бизнес с местными боевиками.

Сирийская нефть контрабандным путем вывозится за пределы страны, где ее продают по заниженным ценам. Преступный бизнес наносит урон Сирии, которая под действием западных санкций восстанавливается после продолжительных боевых действий.

Заявления американцев о борьбе с ИГ не имеют ничего общего с реальной ситуацией, поскольку вооруженные силы Сирии при поддержке российской авиации разгромили боевиков. В антитеррористической операции также принимала участие «ЧВК Вагнера».