Перестановки в новом правительстве РФ: Зачем Путин увольняет министров

09.11.2020, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин уволил сегодня трех министров еще недавно сформированного правительства: главу министерства транспорта Евгения Дитриха, министерства строительства Владимира Якушева и министерства природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Якушев станет полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе вместо Николая Цуканова.

Также вакантным стал пост главы Минэнерго, поскольку Александр Новак стал вице-премьером.

«Новака, министра энергетики, не убрали, а повысили до вице-премьера. В награду за огромный успех сделки ОРЕС плюс, которая повысила цены на нефть и дала российскому бюджету много миллиардов. А место то министра освободилось», – утверждает политолог Сергей Марков.

Сегодня же премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил Госдуме РФ новые кандидатуры на освободившиеся посты. На пост министра транспорта предложен экс-глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, Минстроя — бывший замминистра Ирек Файзуллин, Минприроды — экс-глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, Минэнерго — глава «РусГидро» Николай Шульгинов.

Политолог Марат Баширов считает, сто самым главным последствием «перетасовки колоды правительства» станет серьезное укрепление фигуры Мишустина.

«Устранение министров-тяжеловесов, унаследованных от Медведева, на местах, несомненно, даст эффект встряски при реализации крупных программ, например, нацпроекта «Экология», где большие деньги сочетаются с большими конфликтами.

Велик соблазн рассматривать перестановки как наделение премьера полномочиями для форсирования исполнения нацпроектов. Решения ближайших дней покажут, так ли это», – написал Баширов в своем телеграм-канале

С ним не согласен его либеральный коллега Станислав Белковский.

«Усиливаются все группы влияния, которые были рядом и вместе с господином Путиным во время коронавирусного карантина. Актуализируются темы Арктики / Северного морского пути, что нынче входит в число высочайших приоритетов. Обществу перестановки будут преподнесены как усиление премьер-министра Михаила Мишустина, вроде как добившегося замены группы министров «медведевского призыва». Но если это и так, то лишь отчасти. Тем более что единственный стопроцентный министр Медведева – глава Минюста Константин Чуйченко – остается в кабинете министров. А сам г-н Медведев, несмотря ни на что, сохраняет значительное личное влияние на г-на Путина», – написал Белковский.

Политолог Илья Гращенков прогнозирует, что нынешние отставки в правительстве не последние.

«В целом баланс сил сохранился, однако эти ротации могут оказаться не последними. Сам премьер Мишустин от данных перестановок не выиграл, но и не проиграл. Он по-прежнему старается вычленить свою собственную игру на другом уровне, не министерском, а уровнем ниже», – пишет Гращенков.

Политолог Марков уверен, что перестановки кардинально не изменят работу правительства Мишустина за одним исключением – сюрпризы могут быть во время согласования министров в Госдуме.

«Все люди из одной команды менеджеров без политического профиля. По большому счету, население России и внешний мир никаких изменений в правительстве не заметит. Все останется прежним в основном…

Президент 6 ноября подписал новый закон об активном участии Госдумы в формировании правительства. На основе его изменений в Конституцию. И Путин хочет посмотреть, как это будет работать. У Думы есть теперь возможность прокатить кого нибудь из кандидатов в министры. Кто кандидат на не утверждение? Говорят, Козлов. Посмотрим. А может, им на первый раз вообще разрешат только обсуждать и утверждать? Посмотрим. Думаю, разрешат одного не утвердить», – считает Марков.