Первые итоги G20: с Россией обсуждали всё, кроме Украины

28.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Саммит G20 в Осаке продемонстрировал, что никакой изоляции России в мировом сообществе нет, и западные лидеры не могут решать глобальные проблемы без Владимира Путина.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий, политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу G20 – просто какой-то праздник изоляции России по полной программе. Встретились все. Даже Тереза Мэй с деревянным лицом, хотя, казалось бы, могла бы и не встречаться, уже уходишь – ну и уходи, до свидания. И они попросили о встрече, мне кажется, ей нужно было. Так вот, совершенно очевидно, нынешний саммит G20 показывает, что не просто – нет никакой изоляции, а все хотят встречаться с руководителем России, хотят обсуждать с ним реальные проекты, понимают, что без него, без России действительно большие глобальные проблемы в этом мире не могут быть решены и это совершенно очевидно», – отметил он.

Анализируя прошедшую встречу лидеров России и США, политолог заметил, что Дональд Трамп уже, похоже, потерял интерес к Украине, ведь среди его приоритетов на первом месте Китай и Ближний Восток.

«По поводу Трампа, это моё субъективное мнение, но мне кажется, что Трамп и во время аргентинского саммита хотел встретиться с Путиным. У Трампа совершенно другие приоритеты, он борется на внутриполитической арене со своими противниками, экономика для него в приоритете, главная внешнеполитическая проблема для него – Китай, он совершенно чётко об этом сказал. Ближний Восток тоже ему важен.

Всё остальное постольку-поскольку, мне кажется, сам Трамп к другим проблемам, типа Украины и прочего, вообще вкуса не имеет. Он даже, мне кажется, не очень хорошо понимает, где это и что это.

И я лично думаю, он хотел встретиться в Аргентине с Путиным, просто на него надавило окружение и задурило его мозги, а Порошенко, возможно, специально был организован вот с этой керченской провокацией именно для того, чтобы не допустить встречи. Теперь он встречается с Путиным с желанием, забыв обо всём том, что там говорили про эти 24 украинских моряка», – подчеркнул ведущий.

Михеев также провёл параллель и с победной для России ситуацией в ПАСЕ, отметив, что западные лидеры ожидали окончания президентских выборов на Украине, дабы смягчить риторику по отношению к РФ.

«Кстати, я бы поставил это в один ряд с той ситуацией, которая в ПАСЕ произошла. Почему? Совершенно очевидно, что власти западных стран воспользовались ситуацией смены президентов на Украине, чтобы показать, что: «Всё, теперь отношения будут по немножко другим правилам». Это не значит, что они бросают Украину или что-то в этом роде, но они показывают – вот той риторики, тех обязательств, которые были при Порошенко, больше не будет, поэтому никто не вспомнил про моряков, поэтому про них даже никто не говорил, поэтому всё это происходит», – резюмировал Михеев.

Главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александр Сосновский прокомментировал также краткий диалог Владимира Путина и Ангелы Меркель, полноценная встреча которых намечена на утро 29 июня. Он подчеркнул, что керченская провокация даже не поднималась, зато обсудили животрепещущую для Германии проблему мигрантов.

«Несколько вещей, которые очень важны по итогам встречи с Путиным, на что следует обратить внимание. Во-первых, что не было разговора по Керчи и не поднимался этот вопрос, что было абсолютно ясно, поскольку Германия понимает, что, в общем-то, они в определённом смысле замазаны в том инциденте. Несколько самолётов AWACS именно с территории Германии поднимались тогда в сторону Чёрного моря и фактически вели наблюдение за проходом «керченских кораблей», так называемых.

В общем-то, Украина не была, действительно, темой и в немецкой прессе об этом тоже ничего не пишется. Зато обратили внимание и ожидали, что будет, вероятно, какая-то тема поднята в разговоре двух лидеров, которая касается либерализма и проблемы беженцев, о чём Путин достаточно подробно сказал в своём интервью. Вот это интересно, кстати, очень по делу, для Германии это очень актуально», – рассказал Сосновский.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что вопрос возвращения России в ПАСЕ был решён ещё в начале весны этого года, несмотря на мольбы Зеленского, обращённые к лидерам Франции и Германии.