Петкович – косовским сепаратистам: «Брюссельские соглашения вам не шведский стол!»

03.11.2021 17:59 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович заявил, что Сообщество сербских муниципалитетов для косовских сербов имеет то же значение, что и Дейтонское соглашение для сербов в Боснии и Герцеговине.

Так он отреагировал на слова «премьера» Косово Альбина Курти о том, что тот не допустит боснийского сценария в крае.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в передаче HardTalk британского телеканала BBC Курти заявил о том, что «Сообщество сербских муниципалитетов не будет сформировано», и это причина, по которой он выиграл выборы, потому что граждане хотят помешать «босниизации Косово».

«В 1991 году, 26 апреля, 14 муниципалитетов с сербским большинством в Боснии и Герцеговине образовали Общину, а 9 января 1992 года они провозгласили независимость, 28 февраля ими была принята собственная Конституция, – сказал британским журналистам Курти. – В 1995 году в Дейтоне они добились международного признания. Вот почему люди голосовали за меня».

В ответ на эти слова албанского сепаратиста Петкович, возглавляющий сербскую переговорную делегацию в Брюсселе, отметил, что заявления того о том, что он не допустит «босниизации »в Косово и Метохии, то есть образования Сообщества сербских муниципалитетов, «нельзя понимать иначе, как открытую угрозу сербскому народу в крае, а также откровенное пренебрежение диалогом между Белградом и Приштиной».

«Эта последняя и очень опасная угроза со стороны Курти должна быть внимательно прочитана Европейским Союзом, который мы просим отреагировать, потому что ЕС является посредником в диалоге и гарантом выполнения подписанных соглашений. Брюссельское соглашение – это не шведский стол, из которого каждый может взять то, что ему подходит, а обязательный документ для обеих сторон, а также и для ЕС. Сообщество сербских муниципалитетов является насущной потребностью сербов в Косово и Метохии, как было согласовано, с полной исполнительной властью, поскольку оно является гарантом коллективных прав сербского народа и механизмом защиты и развития сербов в провинции. Без ССМ сегодня мы имеем увеличивающееся количество инцидентов на этнической почве, целями которых являются сербы в Косово и Метохии, права которых попираются каждый день, они становятся объектами физических нападений, их собственность и существование в целом находятся под угрозой», – отметил Петкович.

Сербский переговорщик отметил, что Сообщество сербских муниципалитетов для сербов в Косово и Метохии имеет то же значение, что и Дейтонское соглашение для сербов в Боснии и Герцеговине, и именно поэтому сегодня мы слышим, как Альбин Курти открыто нападает на сербов в Боснии.

Напомним, что согласно подписанному в апреле 2013 года в Брюсселе соглашению, Приштина была обязана создать из общин с преобладающим сербским населением автономное Сообщество сербских муниципалитетов. Однако Приштина и по сей день саботирует этот пункт договора.