План Трампа. Чем опасен «договорняк» по Украине

Новости Украины

Есть такое расхожее выражение: цыплят по осени считают. Ну то же – осень уже наступила, так что самое время подвести промежуточные итоги военно-политического бодания российского теленка с дубом западного миропорядка на украинском театре военных действий.

Вчерашние и сегодняшние массированные удары по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима, конечно, можно только приветствовать, и свою политическую задачу они, несомненно, выполнили на 5 с плюсом, впрыснув внушительную долю оптимизма в подрастратившее боевой дух на фоне августовского топтания на месте и сентябрьских неудач российское общество.

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Тем не менее, внимательный анализ как целей, выбранных для нынешней атаки дронов, так и характера нанесенных Украине повреждений и ущерба, позволяет констатировать: коренного перелома в военной кампании, как и качественного изменения тактики ведения боевых действий пока что не произошло. И наблюдаемый в эти дни украинский переполох – отнюдь не «судный день» и не армагеддон, и даже не их репетиция.

Скорее это – некий аванс, весьма толстый намек Киеву и его западным покровителям на возможный ход событий в том случае, если в ближайшие недели будет упущена возможность договориться о заморозке и купировании украинского сюжета в его нынешней, более выгодной для РФ, нежели месяц назад конфигурации.

Сегодня, затрофеив четыре бывшие украинские области и завершив политико-правовое оформление своего территориального приращения, Москва заинтересована в том, чтобы зафиксировать прибыль от спецоперации и, по возможности, попытаться вынудить коллективный Запад если не де-юре, то хотя бы де-факто считаться с новыми границами РФ.

В том, что Россия по-прежнему действует не в логике войны, а в логике политического торга, и целью является не достижение военной победы и поражение Украины, а принуждение Киева к переговорам и заключению мирного соглашения, убеждают и недавние заявления Сергея Лаврова:

«Сейчас мы слышим заявления представителей Белого дома: Блинкена и Кирби о том, что они всей душой за переговоры и политическое урегулирование, но Россия отказывается. Это ложь, никаких серьезных предложений о вступлении в контакт мы не получали. Были не очень серьезные заходы, на которые мы тоже не отвечали негативно, формулируя конкретные предложения. Поэтому врать не надо, врать нехорошо, нас учили еще в детском саду. Видимо, у американцев не так развиты детские сады, как были у нас в СССР и в РФ», – заявил министр в эфире программы «60 минут».

Тем не менее, по словам Лаврова «если от США поступит предложение о встрече Байдена с Путиным на G20, то мы его рассмотрим». Более того: «Не исключено, что Зеленский забудет о собственном запрете не переговоры с Путиным, если ему прикажут из Вашингтона».

Резюмируя: Россия по-прежнему хочет переговоров и ждет позитивных сигналов с Запада. Условная партия «Давайте договоримся» в Москве сильна и полна энтузиазма. Тем более, что у нее есть с кем работать за океаном.

Последние опросы и фокус-группы в США однозначны: республиканцы уверенно побеждают на промежуточных выборах в Конгресс в начале ноября. Практически это будет означать усиление позиций трампистов и их попытку не только сформулировать, но и воплотить в жизнь собственную внешнеполитическую повестку, отличную от нынешнего хозяина Белого дома.

Буквально на днях Трамп вышел из засады с предложением ко всем акторам украинского сюжета прекратить военные действия и немедленно сесть за стол переговоров. Незадолго до этого с аналогичными идеями выступил правоверный трампист Илон Маск.

Цель обеих вбросов понятна: это подготовка общественного мнения в Штатах на предмет демонстрации наличия иного, нежели демонстрируемый байденовским мейнстримом видения украинского кризиса и способов его разрешения. А также демонстрация того, что такое видение транслируют не какие-то отбитые маргиналы или клоуны, а вполне солидные и влиятельные дядьки.

Другое дело, насколько эти предложения реалистичны и выполнимы. Тут, конечно, есть большие сомнения, как по технической стороне вопроса, так и в плане гарантий соблюдения сторонами любых договоренностей. Уж слишком широк круг интересантов и далеко не все из них заинтересованы не то что в твердом и устойчивом мире, но даже во временной заморозке. А вот желающих эскалации – хоть отбавляй.

Тем не менее, попытки договориться продолжаются, несмотря на грохот ракетных уларов и непримиримые заявления публичных спикеров. Среди обсуждаемых идей – предложение Эрдогана организовать обсуждение выхода из украинского тупика без участия представителей Киева – в формате «Россия, США, Франция, Германия и Британия».

Кое-кто даже называет такой формат единственным, который может сработать. Впрочем, и тут я бы воздержался от излишнего оптимизма. У Зеленского уже отвергли саму идею, а влиятельные фигуры из Лондона и Брюсселя поспешили заявить, что такой подход для них категорически неприемлем. – формат, условия и содержание любых переговоров должна определять сама Украина. А если быть до конца откровенным – стоящие за ее спиной спонсоры киевского режима, решительно настроенные на получение реальных материальных дивидендов на инвестированный в предприятие под названием «Победить Россию на поле боя» капитал.

Тем не менее, процесс идет. Как пишет турецкая пресса, «план Эрдогана» уже передан по дипломатическим каналам в Вашингтон, получив одобрение от ряда тамошних влиятельных фигур. Вопрос лишь в том, удастся ли найти российского собеседника для такого диалога. Впрочем, в этом вопросе турки лукавят, ведь разного рода Абрамовичи уже давно в теме и в процессе, и совершенно точно не в порядке самодеятельности, а уполномочены Москвой, иначе бы не выступали гарантами в сделках по зерну или по обмену боевиков «Азова».

На завтра намечена встреча Путина и Эрдогана в Астане – как раз в контексте обсуждения готовности начать реализацию упомянутого плана. Это еще не сами переговоры, а, скорее, взаимное прощупывание сторонами позиций на предмет твердости намерений.

Ключевой проблемой и слабостью рассматриваемой попытки договориться является субьектность предполагаемых контрагентов с американской стороны. Это не текущая администрация Байдена, а, выражаясь словами российского политолога Александра Носовича, «республиканские контрэлиты».

Далеко не факт, что эти силы в состоянии выступить реальными гарантами соблюдения сделки со стороны США. Предыдущий опыт времен администрации Трампа ясно показывает, что все попытки бывшего хозяина Белого Дома как-то свернуть с магистрального пути антироссийской эскалации были эффективно купированы представителями американского «глубинного государства» – конгломерата не зависящих от электоральных циклов представителей Пентагона, спецслужб, партийных боссов и крупного финансового капитала. Нынешние надежды на то, что трампистам дадут реализовать заявленные планы – так же из разряда «бабушка надвое сказала».

И главное: за кадром остается тот факт, что, несмотря на всю заманчивость подобных примиренческих перспектив для значительной части российских элит, что «план Трампа», что «план Маска», что «план Эрдогана» по сути, основываются на фиксации геополитического поражения России и снятии с повестки дня первоначально заявленных целей СВО. Ни о какой «денацификации» или «демилитаризации» Украины речи не идет.

Между тем – и тут не грех процитировать недавний пост Дмитрия Медведева:

«Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины».

Но именно этого все рассматриваемые сейчас планы западных миротворцев и не предполагают. Наоборот, принятие любого из мирных планов означает консервацию киевского режима в текущем радикально антироссийском виде.

И не важно – с Зеленским во главе или с кем-то другим. Это как раз тот случай, когда от перемены мест слагаемых сумма не меняется, а перестановка участников антироссийского квартета не сделает его дружественным Москве.

И даже западный «пряник» в виде надежды сохранить хотя бы часть территориальных приобретений на деле весьма призрачен. По факту, единственный реверанс российским элитам, предлагаемый как максимум западной уступчивости – это согласие на проведение неких повторных референдумов в Крыму и на Донбассе под контролем ООН. Цинизм ситуации в том, что России предлагают собственными руками закопать свои военные победы.

Ничем иным это назвать нельзя, поскольку попытка реализовать подобные планы на практике неминуемо приведет к предложениям вернуть упомянутые регионы в украинское политико-правовое и медийное поле. Ну а как вы хотели? Опустим саму фантастичность допущения о даче согласия Киевом на подобный план. Но первым, что заявит Украина, получив принципиальное согласие Москвы на повторный плебисцит, станет решительный протест против «голосования под дулами российских автоматов», в условиях доминирования российских СМИ и отсутствия свободы антироссийской агитации.

Несложно предположить дальнейший ход событий: российские войска выведут, а украинские СМИ и партии наоборот, вернут. Строго в рамках демилитаризации и обеспечения плюралистической агитации. А обеспечивать порядок на время подготовки и проведения повторных плебисцитов будут миротворцы ООН.

Да, чуть не забыл – из киевского рукава вытащат еще один козырь – необходимость обеспечения участия в голосовании всех жителей территорий, включая и сделавших выбор в пользу Украины и выехавших на подконтрольные ей территории. Надеюсь, не нужно объяснять, каким будет финальный результат при таки вводных?

Что важно – даже соблюдение всех перечисленных условий не гарантирует финального хеппи-энда для России.

«Совершенно объективно после полетов на самолетах с освобожденными британцами и подарков им айфонов, после двусмысленных заявлений и выпрашивания переговоров, после совершенно необъяснимых шагов и телодвижений даже отдельных представителей ближнего окружения ясно, что есть команда «давайте договоримся». Договоримся о сохранении активов, недвижимости, паспортов, ВНЖ, договоримся о детях, живущих в странах НАТО, договоримся о женах, живущих там же, о гарантиях «после смены режима» и о многом другом. Это люди, забывшие фотографию американского посла в Ливии Криса Стивенса, «лайкающего» труп Каддафи. Каддафи был растерзан не тогда, когда грозил всем и считался «спонсором терроризма», а именно тогда, когда начал пытаться стать своим. И его даже некоторое время гладили по голове и пылко жали ему руку. А потом убили и выставили труп на всеобщее обозрение в лучших традициях Средневековья», – справедливо указывает украинский блогер Шарий на финал попыток договориться с западным крокодилом.

Впрочем, в одном я уверен точно – желание московских примиренцев во что бы то ни стало «покончить с этим кошмаром» столь сильно, что их не остановят даже приведенные выше резоны и риски. Фактически только неуступчивость Киева и его спонсоров спасает сейчас Россию от попытки замутить очередной унизительный договорняк.

Важно понимать: окно возможностей для попыток реализации разного рода хитрых планов – примерно месяц-полтора. Это именно тот временной лаг, в течение которого у Украины есть время попытаться усилить свою переговорную позицию путем успешного контрнаступления, пока на фронт не прибыли мобилизованные из России. И этот же временной лаг есть у разного рода миротворцев для формулирования и подготовки разных вариантов сделки по Украине. Крайний срок и дедлайн тут – двадцатые числа ноября, когда в Джакарте пройдет саммит G-20.

Если до этого времени стороны не договорятся, и реальные хозяева Зеленского не дадут ему команду мириться с Москвой – окно возможностей для договорняка захлопнется и начнется новый виток военной эскалации. К этому времени Россия подтянет на фронт пополнения, а спонсоры Киева поставят ВСУ более смертоносные вооружения.

И последнее. По большому счету даже «похабный мир» – не катастрофа, если есть четкое понимание, ради чего страна пошла на такой шаг. Есть такой популярный аргумент у российских пропагандистов и агитаторов за заморозку конфликта и перемирие с Украиной: мол, нужно выиграть время, для России это критически важно. С такой постановкой вопроса можно было бы и согласиться, если бы не одно «но».

Дело в том, что любые разговоры про «выиграть время» имеют смысл лишь в том случае, когда имеется в наличии четкий, конкретный, содержательный и поэтапный план относительно того, как с толком и пользой для страны потратить выигранное ценой «похабного» мира время.

Если это время будет потрачено на перезревшие и необходимые реформы в ВПК, в армии, в системе снабжения, в обеспечении фронта недостающими ему системами современных вооружений, на аудит, выявление и исправление проявленных в ходе СВО недостатков, на кадровые чистки в тылу, на грамотную идеологическую накачку и мобилизацию населения, чтобы оно понимало, за что воюет и ради чего несет тяготы, – это одно. В таком случае, к моменту неизбежного начала новой войны со старым противником страна подойдет сильнее, чем сейчас.

Если же единственным мотивом перемирия является спасение оффшорных счетов и яхт, а выигранное время тратится на помпезные парады, показушные учения и дорогостоящие салюты, если удачно состряпанный договорняк станет сигналом для элиты ничего не менять и все оставить как есть, да еще и объявив случившееся собственной «победой», а вскрывшиеся проблемы затолкав под коврик – тогда жди беды. И «выигрыш во времени» сегодня станет лишь отсрочкой неминуемого поражения завтра.